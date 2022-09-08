نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط التسجيل في برنامج سفير للابتعاث الخارجي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج سفير للابتعاث الخارجي أحد البرامج الرئيسية التي تفيد الطلاب والطالبات الذين يرغبون في الدراسة في الخارج ولديهم فرصة للدراسة في مجموعة متنوعة من المجالات العلمية والتطبيقية، هذا وقد تم إطلاق برنامج سفير للمنح الدراسية لجميع الطلاب في مختلف التخصصات العلمية في المؤسسات التعليمية الدولية لتحقيق عدد من الأهداف التي تخدم مصالح الأفراد والمجتمع من حيث التعليم والتعليم والتنمية المستدامة، وهو من أفضل البرامج المتاحة، وتعمل هذه البرامج على توسيع الفرص والمعرفة في المملكة العربية السعودية وزيادة حجم الإنتاج الفكري والمعرفي، ويعزز هذا الابتكار والإبداع في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.

شروط برنامج الابتعاث الخارجي 1444

هناك عدة شروط للقبول في برنامج سفير للمنح الأجنبية وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم حسن الخلق وحسن التصرف.

أن يتم قبولها من قبل المؤسسات التعليمية التي تستوفي الشروط والمعايير اللازمة.

يجب أن يندرج التخصص المطلوب ضمن التخصصات المتوفرة في البرنامج.

التزم بالأسلوب وطريقة التعلم الفريدة لكل مسار.

تأكد من استيفاء جميع الشروط وتحديد المسارات المطلوبة.

اجتياز معايير التمييز بين الطلاب.

يجب أن يكون المتقدمون بصحة جيدة.

يجب أن يكون المتقدمون مستعدين جيدًا للدراسة في الخارج.

خطوات التسجيل في برنامج سفير للابتعاث الخارجي 1444

سنرى أدناه كيفية التسجيل في برنامج سفير للمنح الخارجية في 1444 هـ وهي كتالي:-

الوصول المباشر إلى برنامج السفير.

اختيار المستوى المطلوب (دبلوم – بكالوريوس – دراسات عليا).

وافق على تحذيرات وإرشادات الموقع.

لقد قرأت ووافقت على جميع شروط وأحكام المنحة.

أدخل رقم السجل المدني الخاص بك في المساحة المتوفرة.

حدد تاريخ ميلادك.

اكتب رقم هاتفك بشكل صحيح.

قم بتثبيت رمز الفحص المرئي وتحقق من صحته.

اكتب رمز التفعيل الخاص بك.

يرجى ملء المعلومات الأساسية لمقدم الطلب.

اكتب تفاصيل جواز سفرك.

اكتب المعلومات ومكان الإقامة ومعلومات السفر والمعلومات ذات الصلة.

يرجى تقديم معلومات حول أكاديمية المتقدم.

حدد جميع المعلومات حول المهمة.

اكتب معلومات الاتصال الخاصة بك.

تأكد من كتابة الرسالة بشكل صحيح ودقيق.

قم بتحميل المستندات المطلوبة من الموقع.

يرجى الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك.

المستندات المطلوبة لطلب المنحة الخارجية

هناك بعض المستندات المهمة التي يجب تقديمها عند التقدم للمشاركة في برنامج المنح الخارجية كالاتي:-