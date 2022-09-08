نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة صدور أمر ملكي بعودة بدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي الاستعلام عن بدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل نظام الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تلبية احتياجات الفئات الأشد فقرا في المملكة العربية السعودية من خلال توفير خدمات التوظيف والتمكين، وكذلك المساعدة الاقتصادية التي تقدمها مثل تلك البرامج ومعرفة الشروط اللازمة لأهلية الضمان.

الاستعلام عن بدل غلاء المعيشة

تتم المطالبة بتكاليف بدل المعيشة للضمان الاجتماعي باستخدام الإجراء التالي:

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المتوفرة.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

حدد تكلفة المعيشة لمكتب المساعدة الخاص بك.

أدخل رقم تعريف المستلم في الحقل المقابل.

أدخل رمز التحقق الخاص بك.

انقر فوق أيقونة البحث.

التسجيل في بدل غلاء المعيشة 1444

للتقدم بطلب للحصول على مخصصات بدل غلاء المعيشة، اتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حساب المستلم.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

تعريف خدمة تسجيل أجر المعيشة المضمون للمستفيد.

تعبئة استمارة البيانات (رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، العمر).

إرفاق المستندات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

كم بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي

لمساعدة الأسر الفقيرة، خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبلغ 1،400،000 ريال سعودي كمخصصات أجر معيشية لمتلقي الضمان الاجتماعي، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة، ولم يتم إصدار أي قرارات جديدة بشأن عودة بدل غلاء المعيشة في السعودية مرة أخرى، وما يجرى على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا إشاعات.

مبلغ بدل غلاء المعيشة

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مقدار بدل المعيشة لمتلقي الضمان الاجتماعي على النحو التالي: