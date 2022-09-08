نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل صدر أمر ملكي بعودة بدل غلاء المعيشة للمستفيدين هذا الشهر؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية، والتي هي من اهتمامات الأفراد الراغبين في معرفة كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتخصيصات المالية المدفوعة لمواطني المملكة العربية السعودية في 2018 معرفة حقيقة عودة المدفوعات إلى أجور المعيشة بسبب انتشار الإشاعات ومنها عودة صرف بدل غلاء المعيشة مرة أخرى بعد انقطاعها.

ماذا تعني بدل غلاء المعيشة في السعودية؟

تهدف ميزة أجر المعيشة إلى مساعدة شعب المملكة العربية السعودية على التعايش والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والمالية التي تحدث في المملكة تحت رعاية الرؤية الحديثة 2030 والبرامج التي تحتوي عليها الاستدامة والنمو المنتظم لكن على مستوى اقتصاد المملكة، دفع تفشي كورونا في المملكة، الحكومة السعودية للإعلان عن سلسلة إجراءات تقشفية للتعامل مع الأثر الاقتصادي لوباء كورونا، وقال وزير المالية السعودي حينها محمد الجدعان إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتوفير حوالي 100 مليار ريال سعودي لأموالها، وكان من أهم هذه الإجراءات تقليص مدفوعات غلاء المعيشة للأفراد في البلاد، وأضاف أنه كان يجب أن يتوقف، بالإضافة إلى زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إضافة من 5 بالمائة إلى 15 بالمائة.

بدل غلاء المعيشة للعسكريين

تختلف تكلفة المخصصات المالية، التي كانت تُدفع سابقًا في المملكة على أنها بدل معيشة، حسب المجموعة المستهدفة تكلفة بدل المعيشة العسكري 100 ريال، وتكاليف باقي الفئات بالمبالغ النقدية هي:

يتم دفع بدل إقامة شهري لمواطني موظفي الخدمة المدنية بقيمة 1000 ريال.

ودُفع استحقاق أجر المعيشة لمن يتلقون معاش شيخوخة قدره 500 ريال من دائرة المعاشات الوطنية والمؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي.

وكانت تكلفة بدل المعيشة المدفوعة لمتلقي الضمان الاجتماعي 500 ريال.

رفع المرسوم السلطاني المنح الدراسية للمواطنين من الطلبة والفتيات بنسبة 10٪ إضافية.

هل يمكن للبنوك خصم الفوائد من أجور المعيشة؟

بموجب المرسوم الملكي الصادر وقت الإعلان عن علاوة أجر المعيشة، سيقوم البنك بلمس أو خصم مزايا ومكافآت أجور المعيشة الصادرة في وقت المرسوم الملكي مقابل سداد قروض شخصية أو التزامات تمويلية أخرى، ولا تستطيع ان تفعل ذلك تحت التوجيه الملكي، ولم تصدر المملكة العربية السعودية أمرًا ملكيًا بمزايا الأجور المعيشية في هذا الوقت، حيث انتهت الاستعدادات المالية بعد تفشي جائحة فيروس كورونا في المملكة كجزء من إجراءات التقشف المطبقة بسبب انتشار فيروس كورونا منذ ذلك الحين، لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن ولم يتم دفع أي مزايا بعد الإنهاء، من غير المتوقع أن يعود التبادل مرة أخرى خلال الوقت الحالي.