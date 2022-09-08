نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم تمويل سريع بدون كفيل ب20,000 ريال وبلا رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة للسعودي والمقيم في السعودية الآن تمويل شخصي سريع بالتقسيط لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة فورية لجميع العملاء من مختلف الجنسيات بالسعودية حيث أمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع معايير الدين الإسلامي بدون الحاجة إلى كفيل غارم ولكن تحت ضوابط وشروط محددة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث وفرت الشركة التمويل الشخصي الأصغر بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام على الأقل كذلك لابد من توفير الحد الأدنى للدخل أو الراتب الشهري الذي يساوي 5000 ريال سعودي لذلك يجب توفير جميع الإلتزامات والشروط للحصول على تمويل سريع بدون كفيل أو ضامن سعودي بلا رسوم إدارية بأقساط شهرية لكافة العملاء عبر شركة اليسر للتمويل.

كافة الشروط اللازمة للموافقة على التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر

شركة اليسر للتمويل في أراضي المملكة وفرت التمويل الأصغر بمزايا عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على التمويل بدون كفيل غارم حتى عشرون ألف ريال لكافة المواطنين السعوديين أما المقيمين من الجنسيات الأخرى تم توفير لهم التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن سعودي حتى عشرة آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نشرح للجميع اليوم كافة الضوابط والشروط المطلوبة بالشركة:

يشترط التمويل الشخصي الأصغر توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ثلاث أشهر فأكثر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة.

التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية يطلب توفير دخل شهري لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك.

يجب توفير إيضًا العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 22 عام حتى 60 عام كحد أقصى للتقديم لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

كذلك العسكرين مسموح لهم التقديم على قرض شركة اليسر حتى عمر التقاعد بالقطاع العسكري بالمملكة.

مزايا وخصائص التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر

أمتاز التقديم على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية بتوفير التمويل الشخصي الأصغر بدون رسوم وبدون كفيل بالتقسيط لمدة لا تزيد عن ستة وثلاثون شهر وغير ذلك من المزايا المتوفرة بالشركة ولكن بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للتمويل للحصول على المزايا والخصائص التمويلية المتوفرة بالكامل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة: