طريقة التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية 1444 نساء ورجال

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عمر شويل - جدة تعتبر التأمينات الاجتماعية إحدى أهم الجهات الحكومية بالمملكة السعودية، وقد تأسست بناءً على مرسوم ملكي صدر في عام 1969م/1389هـ، وقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة، منذ عدة أيام، بالإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة المتاحة لديها في عدة تخصصات مختلفة، وسوف نقوم، من خلال هذا المقال، بالتركيز على طريقة التقديم في تلك الوظائف، سواءً للنساء أو للرجال، بالإضافة إلى شروط التقديم تابعوا معنا.

طريقة التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية بالمملكة للعام 1444/2022

يتم التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية بالمملكة رجال ونساء إلكترونيًا، وذلك باتباع ما يلي:

الدخول مباشرةً على منصة التأمينات الاجتماعية ، ثم الدخول على “الوظائف”.

، ثم الدخول على “الوظائف”. ثم التحقق من الوظائف الشاغرة المتاحة، واختيار الوظيفة المُناسبة.

بعد ذلك يتم النقر على “تقديم الآن”، للدخول على صفحة التسجيل في الوظيفة.

إدخال البيانات المطلوبة، ومنها اسم المُستخدم، وكلمة المرور.

إرفاق المستندات اللازمة للتقديم.

شروط التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية بالمملكة 1444

توجد عدة شروط لا بد من توفرها في المتقدمين لوظائف التأمينات الاجتماعية بالمملكة، والمعلم عنها مؤخرًا، وهذه الشروط كالتالي:

أن تكون جنسبة المتقدمين هي الجنسية السعودية.

كذلك أن يكون محل الإقامة الدائمة للمتقدمين داخل المملكة السعودية.

كما يجب أن يكون المُتقدم للوظيفة حاصلاً على شهادة جامعية في أحد التخصصات المطلوبة.

بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المعدل الأكاديمي بالجامعات، للمتقدمين، بحد أدنى 4.

كما ينبغي أن يكون المُتقدم للوظيفة حديث التخرج.

أن يجتاز المتقدم للوظيفة المقابلة الشخصية وجميع اختبارات القبول في الوظيفة بنجاح.

إلى جانب تقديم الطلب إلكترونيًا.

وسوف يكون على المتقدمين للوظائف، الانتظار لحين تقوم الهيئة بمُراجعة الطلب، والرد عليه في أقرب فرصة.

التخصصات المطلوبة لوظائف التأمينات الاجتماعية 1444

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في المملكة السعودية، بتحديد عدة تخصصات مطلوبة للوظائف الشاغرة لديها، والتي قامت بالإعلان عنها مؤخرًا، وهذه التخصصات هي كالتالي: