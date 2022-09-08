نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب وولي الامر وخطوات عمل حساب 1444 للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة دراستي تعتبر من المنصات الهامة التي توفر أفضل خدمات تعليمية لتساعد الطلاب على أداء الامتحانات المركزية 1444 حيث أنه تم تنظيم منصة مدرستي من قبل وزارة التعليم في السعودية، حيث ان الاختبارات سوف تتم خلال يوم الاحد الموافق 5 سبتمبر 2022 حيث أن طلاب المرحلة المرحلة الإبتدائية سوف يقوموا بأداء الاختبارات في مجموعة من المواد المختارة، سوف نتعرف على كل ما يخص منصة مدرستي من خلال هذا المقال.

منصة مدرستي

يمكنك تسجيل الدخول في منصة مدرستي من أجل الاستمتاع بكافة الخدمات التعليمية التي توجد بها، حيث أن هناك مجموعة مختلفة من الخدمات التي يمكنك أنت تجدها من خلال المنصة، حيث أن هناك مجموعة من الاختبارات مهاراتي 1444 والتي سيتم أدائها من خلال قياس قدرات الطالب من خلال مجموعة من المواد التي تم تحديدها من قبل الوزارة ويتم من خلالها حيث أنه يمكن للطلاب تسجيل الدخول من خلال مجموعة من الخطوات التي تم توفيرها من خلال المنصة .

طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي

يمكن للطالب تسجيل الدخول لمنصة مدرستي من خلال الرابط الرسمي منصة مدرستي التعليمية .

ومن ثم يتم الضغط على خيارات تسجيل الدخول حسب فئة المستخدم.

حيث يتم ادخال اسم المستخدم في الحقل المقدم.

ومن ثم يتم كتابة كلمة المرور الخاصة بك ومن ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

طريقة انشاء حساب على منصة مدرستي

يمكنك انشاء حساب جديد عبر منصة مدرستي بدون تعب من خلال مجموعة من الخطوات التي تساعد على تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي من خلال خطوات بسيطة هي: