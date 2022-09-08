نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا وتوكلنا واشتراطات الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة نلقي الضوء اليوم على طريقة حجز تصريح عمرة في تطبيق توكلنا واعتمرنا بعدما دشنت من جهتها وزارة الحج والعمرة في المملكة السعودية تطبيق اعتمرنا لتيسير حجز التصريح لأداء مناسك العمرة.

وتم انطلاق تطبيق توكلنا من وزارة الصحة في السعودية منذ الأعوام الماضية حفاظًا منها على سلامة المواطنين بعدما تفشي فيرس كورونا، بهدف تقديم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني سلس لمنع التكادس والتزاحم أمام المقرات المختصة لإتمامها، ومنها حجز التصاريح بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى معرفة تعداد المصابين بالفيرس، ومن هذا المنطلق نسرد على زوارنا كافة التفاصيل المتعلقة حول هذا الشأن.

طريقة حجز تصريح عمرة من تطبيق اعتمرنا

كما أسلفنا سابقًا بات من السهل الحصول على تصريح عمرة عن طريق تطبيق توكلنا عبر تنفيذ الخطوات التالية:

على الفرد التوجه لتسجيل الدخول على تطبيق توكلنا.

من خلال تبويب الخدمات المتواجد أسفل التطبيق.

اختر من بين الخيارات خدمة الحج والعمرة.

ثم قم بالنقر على إصدار تصريح.

حدد كلمة أداء العمرة، ثم انقر على زر استمرار.

يتعين عليك تحديد عدد الأفراد المراد لهم التصريح.

ثم قم بالضغط فوق كلمة استمرار.

ثم حدد مكان الإقامة

قم بالموافقة على التعهد بعد قراءته جيداً.

إضغط فوق إصدار التصريح.

كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا بعد التثبيت

على الفرد تثبيت أول تطبيق اعتمرنا لبدأ إتمام عملية التسجيل بنجاح.

ثم قم بفتح التطبيق من الهاتف.

انتقل إلى أيقونة أداء العمرة المتواجدة في قائمة الخدمات المثبتة على وجهة التطبيق.

حدد الأفراد المطلوب إضافتهم في حجز التصريح.

انقر على كلمة الاستمرار.

حدد الوقت والتاريخ المناسب.

أضف نقطة التجمع.

انقر على كلمة الاستمرار.

قم بالنقر فوق كلمة شراء خدمات النقل المرغوبة من أجل إصدار التصريح.

اشتراطات حجز تصريح العمرة

حددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عدد من الاشتراطات للحصول على التصريح وتتمثل فيما يلي: