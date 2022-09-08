نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي والتسجيل في المساعدات المقطوعة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي، التي تشمل فئات كبيرة من المجتمع السعودي، لهذا أصبح الآن يتمكن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي والحصول على الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بخطوات بسيطة للغاية، كما يتمكن أولئك المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة التعرف علي موعد الصرف، والتي تعد من أهم المساعدات التي ينتظرها فئات كثيرة من المجتمع السعودي.

فمن أهم تلك الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة هم الأرامل والمطلقات وكذلك أصحاب معاشات الضمان ومن ليس لهم دخل ثابت أو من لديهم دخل منخفض، في هذا المقال نوضح لكم طريقة الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة واهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، بالإضافة إلي توضيح رابط التسجيل لكل من أراد التسجيل والتقديم للحصول علي هذه المساعدات التي تعد بمثابة درع يستند عليه كل من ضاقت به الدنيا.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يمكنك الآن عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة التعرف علي صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:



الدخول علي موقع وزارة العمل السعودية.

السعودية. الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على المساعدات المقطوعة.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

تسجيل الرقم المرئي.

النقر على كلمة عرض.

لحظات بسيطة ويتم عرض كافة تفاصيل المساعدات المقطوعة.

طريقة التسجيل في المساعدات المقطوعة

تتمكن عزيزي المواطن من التقديم في منحه المساعدات المقطوعة أو ما تسمي مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال إتباع بعض الخطوات والتي جاءت كالتالي:



يجب على المتقدم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. القيام بالضغط على المساعدات المقطوعة. ستجد أمامك تسجيل الدخول، تقوم في هذه الحالة بالضغط علي تسجيل جديد. القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية والبيانات المطلوبة مثل رقم الجوال، وتاريخ الميلاد. القيام بالتحقق من الرمز المرئي والتي ستجده مكون من عدة أرقام أو حروف أو كلاهما. الموافقة على الشروط والأحكام الجديدة. بعدها بدقائق بسيطة سيتم إرسال رقم كود جديد. تقوم بوضع الكود في المكان المخصص له. ثم القيام بتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة مثل (العنوان، الاسم، الوظيفة، الدخل الشهري، عنوان البريد، عنوان السكن، العمر، المؤهل الدراسي، وكذلك رقم الحساب البنكي). بعد الانتهاء من كافة البيانات المطلوبة يجب عليك الضغط على الموافقة ثم التقديم، وإليك رابط المستفيدين من الضمان الإجتماعي.

شروط صرف المساعدات المقطوعة

ضمت شروط المساعدات المقطوعة عدة عوامل هامه منها علي سبيل المثال التالي:

ينبغي أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

لا يمتلك أي سجلات تجارية أو أراضي زراعية أو عقارات.

أن لا يزيد عمر المتقدم للاستفادة من المساعدات المقطوعة عن 35 عام.

أن لا يزيد الدخل الشهري لرب الأسرة عن 88650 ريال سعودي.

يجب أن لا تتجاوز مدة مغادرة البلاد عن 90 يوم خلال 12 شهر.

ينبغي أن تكون جميع البيانات والمستندات صحيحة بنسبة 100%.

المستفيدين من المساعدات المقطوعة

صنفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستحقة المساعدات المالية المقطوعة على النحو التالي:

يتم إيداع المساعدات المقطوعة للأسر منخفضة الدخل مرة واحدة فقط.

صرف المساعدات المقطوعة للارامل والأيتام.

متي يتم صرف المساعدات المقطوعة؟

من المتوقع أن تصرف المساعدات المقطوعة 1444 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث لم يتم تحديد يوم موحد لصرف المساعدات المقطوعة، وربما اغلب التوقعات إيداع المساعدات خلال أيام قليلة 1444 بحسب ما ذكره بعض المقربون من مسؤولي الضمان الإجتماعي الجديد، حيث لم يذكر يوم محدد لصرف هذه المساعدات المقطوعة التي تصرف مرة واحدة في العام وذلك من استوفى الشروط والضوابط المحددة كما ذكرت وزارة الموارد البشرية.

كل من ينطبق عليه معايير الضمان الاجتماعي أصبح الآن يمكنه الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.