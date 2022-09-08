هنا التقديم على المساعدة المقطوعة 1444 إلكترونيا في 5 خطوات والشروط الجديدة

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عمر شويل - جدة التقديم على المساعدة المقطوعة للعام الجاري 1444، واحدة من أهم الخدمات التي يبحث عنها الملايين داخل أركان المملكة العربية السعودية، والتي تأتي ضمن حزمة المساعدات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأبناء الوطن محدودي الدخل أو الفقراء والبسطاء، والتي تساهم في تقليل صعوبات ومعونات الحياة، ربما تحتاج توافر بعض الشروط لأجل الحصول على هذه المساعدات نقوم عبر موقعكم ثقفني بشرحها بالتفصيل البسيط خطوة بخطوة، كما نستعرض إليكم آلية التقديم في المساعدات، كما نكشف إليكم رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة.

تستهدف المساعدات المقطوعة الأسر الضمانية من محدودي الدخل والأرامل والمطلقات وغيرهم ممن ينطبق عليهم الشروط والأحكام، حيث يتم التسجيل في المساعدات المقطوعة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ثم ملئ نموذج طلب التقديم بشرط أن تكون جميع البيانات والمعلومات المدخلة صحيحة بنسبة 100%.

التقديم على المساعدة المقطوعة 1444

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط التسجيل في المساعدات المقطوعة، من أجل التقديم فيها إلكترونيا لأجل توفير الوقت والجهد على المواطنين السعوديين في الاستفادة من الخدمات والمساعدات المالية، حيث تعد الآلية اللازمة للتسجيل في المساعدات المقطوعة تأتي كالتالي:

الدخول موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور. عند عدم توافر حساب لك عليك بالقيام بتسجيل حساب. أهم البيانات والمعلومات المطلوبة لعمل حساب (الاسم، رقم الهوية، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، كلمة المرور). النقر على المساعدات المقطوعة. تسجيل البيانات المطلوبة. مراجعة الشروط والضوابط.

شروط المساعدات المقطوعة

تعد أهم الشروط التي قدمتها وزارة العمل لأجل حصول المواطنين على المساعدات المقطوعة هي التالي:

لا يمكن الحصول على المساعدات إذا كان عمر الزوج أو الزوجة أو المتقدم أقل من 35 عام.

إذا كان عمر الزوج أو الزوجة أو المتقدم أقل من 35 عام. عدم توافر أي ممتلكات أو سجلات تجارية لدي المتقدم.

حصول الأعزب على 3 آلاف ريال سعودي.

يحصل المتزوج لتلك المساعدات على 8680 ريال سعودي.

يجب عدم مغادرة المملكة العربية السعودية خلال العام أكثر من 90 يوم.

يعد أهم الفئات المستفيدة من تلك المساعدات والتي تمنح لها هذه المساعدات دون تعقيد في الإجراءات هم الأرامل والمطلقات وكبار السن.

رقم الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

يمكنكم التواصل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الاتصال بالرقم الموحد التالي 19911، كما يمكنكم التواصل عبر الموقع الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

كم قيمة المساعدات المقطوعة

تبلغ قيمة المساعدات المقطوعة ما بين 10 إلي 30 ألف ريال سعودي، يتم صرفها وفقاً إلي عدة ضوابط، كما يتم تحديد مواعيد الصرف بناء على الانتهاء من مراجعة الأوراق المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على تلك المساعدات، الجدير بالذكر فإن تلك المساعدات تصرف مرة واحدة سنوياً.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الآليات اللازمة للحصول على المساعدات المقطوعة وكذلك مستفيدي الضمان الاجتماعي والتي جاءت كالتالي:

الدخول أولا على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني.

كتابة رقم الهوية وأيضا كلمة المرور.

تحديث بياناتك الشخصية.

الضغط على التالي.

إضافة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

متى يتم إيداع المساعدات المقطوعة 1444

قد يتساءل الكثيرون من أبناء الوطن السعودي عن الموعد المنتظر للاستفادة من المساعدات المقطوعة تلك المساعدات المالية التي يحصل عليها المواطنين في المملكة العربية السعودية لأجل مساندتهم في الظروف الراهنة التي تمر بهم، حيث كشفت مصادر داخل وزارة الموارد البشرية أنه لم يحدد موعد لصرف المساعدات المقطوعة، بينما يتم الصرف بناء على من تتوافق عليه الشروط ومراجعة طلب التقديم.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

يمكنكم الآن فقط برقم الهوية أو السجل المدني الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة بداية من التوجه إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما هو موضح كالتالي:

الدخول علي منصة الموارد البشرية. كتابة رقم السجل المدني. التحقق من الرمز المرئي. تسجيل البياتات المطلوبة. النقر علي عرض.

المساعدات المقطوعة فى رمضان

يتوقع الكثيرون من المواطنين الذين تقدموا بالتسجيل في المساعدات المقطوعة بدء صرف المساعدات المقطوعة مع اول ايام رمضان والمنتظر خلال أيام بسيطة وذلك نتيجة حاجة الكثيرون هذه الأيام في شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك وخاصة بعد أن تم زيادة معظم الأسعار فى ظل استمرار الوباء وفى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وصلنا لنهاية خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة 1444 إلكترونيا في 5 خطوات والشروط ورابط التسجيل.