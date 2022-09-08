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عمر شويل - جدة عاجل:- موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1444 الشهري للمستحقين تستطيع الاستعلام من sbis.hrsd، حيث أنه من أكثر الأخبار التي تصدرت مواقع البحث هو الاستعلام عن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور وذلك للمنضمين حديثا إلى هذا النظام التي اطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمي والتي أعلنت أيضا انه من يتوافر فيه شروط استحقاق معا الضمان الاجتماعي المطور يتقدم بالتسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالمملكة ثم قيام الوزارة بالبت في طلبه ومن يستحق المعاش يتم إيداع الراتب في حسابه البنكي الخاص به والذي يعد من الشروط الواجب توافرها هو تقديم حساب بنكي باسم المستفيد واليكم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444.

عاجل:- موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه جاري استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وذلك عبر موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية علما بأن هذا النظام المطور يكون التسجيل فيه للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم وكذلك المتقدمين الجدد.

وقد أعلنت الوزارة أن هذا التسجيل ضمن هذا النظام غير محدد بمدة معينة حيث أنه مستمر إلى ما لا نهاية وذلك بالنسبة للمتقدمين الجدد أما المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم فقد حددت لهم الوزارة تسجيل الأسماء على مدار ستة أشهر بدءا من تاريخ العمل بهذا النظام ونظرا للضغط الشديد فقد تم مد فترة التسجيل لخمسة أشهر إضافية.

وبعد التسجيل ينتظر جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمسجلين سابقا وكذلك الجدد مدى أهليتهم لاستحقاق المعاش علما بأن شهر يونيو الماضي كان هو الدفعة السابعة لهذا النظام وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنه سيتم إيداع الراتب للمستحقين في حساباتهم البنكية بدءا من أول كل شهر ميلادي.

تاريخ نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لم تحدد وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بالمملكة تاريخ ثابت لصرف المستحقين راتب مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور1444هـ، ولكن في حالة نزول الراتب سوف يتم إرسال رسالة نصية للمستفيدين تخبرهم بنزول الراتب على حساباتهم البنكية وذلك على الرقم الذي تم تسجيله على منصة الضمان الاجتماعي المطور أثناء تقديم الطلب.