نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز فيزا سعودية 1444 منصة التأشيرات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز فيزا سعودية 1444 عبر منصة التأشيرات الإلكترونية هي من أهم الخدمات التي دائمًا ما يبحث عن إجابة لها عدد ليس بالقليل من الأفراد الراغبين في الاستعلام عن تأشيرة العمرة من الذين يريدون تأدية العمرة ، ولقد عملت وزارة الخارجية السُّعُودية على توفير خدمة من أهم الخدمات الإلكترونية التي يتم فيها استخدام رقم جواز السفر كي يتمكن الفرد من الاستعلام عن تأشيرة العمرة وذلك من خلال الولوج على منصة إنجاز الإلكترونية ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال الهاتف الجوال أيضًا ، ومن خلال هذا المقال على ثقفني ؛ سنعرض لكم كل ما يخص ويتعلق بالاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم جواز السفر بالتفصيل الشامل.

استعلام عن تأشيرة عمره برقم الجواز 1444

تأتي خطوات الاستعلام عن تأشيرة عمرة برقم جواز السفر عبر الإنترنت على النحو التالي:

أولا يتم الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة إنجاز منصة التأشيرات السعودية.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة إنجاز والنقر عليها.

من خلال الصفحة الرئيسية يتم الضغط على أيقونة استعلام.

يتم إدخال رقم الجواز الخاص بصاحب الطلب.

تسجيل رقم التأشيرة أو الطلب.

إدخال رمز التحقق المرئي بطريقة صحيحة له في الخانة المخصصة لذلك.

اختيار أيقونة استعلام والضغط عليها.

وفي نهاية الخطوات وفي حالة إذا كانت صحيحة ؛ سيظهر للمستعلم كافة معلومات التأشيرة التي يريد الحصول عليها.

شروط الحصول على تاشيرة السعودية

من أهم ما قدمت وزارة الخارجية السُّعُودية هو وضع عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في كل من يرغب في الحصول على تأشيرة السعودية من أجل دخول المملكة العربية السُّعُودية ومن هذه الشروط المطلوبة ما يلي:

يتم تقديم طلب الحصول على تأشيرة من خلال الولوج على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية السُّعُودية.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب.

لا بد وأن يكون جواز السفر مفعل لمدة لا تقل عن ستة 6 أشهر إضافية من وقت تقديم الطلب.

يجب أن يكون جواز السفر يوجد به صفحتان خاليتان من أي بيانات (فارغتان).

قيام الشخص بتصوير كافة البيانات الموجودة داخل جواز السفر والتي يكون مدون بها كافة التأشيرات التي سبق وقد حصل عليها.

على الشخص القيام بسداد قيمة الرسوم المالية المستحقة عليه وذلك حتى يتمكن من تقديم مستند يثبت قيامه بسداد قيمة المبلغ المطلوب كي يتمكن من تقديم طلب والموافقة عليه.

الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة سعودية

من أهم الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على فيزا سعودية أيضًا ، ما يلي:

تقديم صورة شخصية واحدة فقط لصاحب الطلب بخلفية بيضاء اللون ويشترط أن تكون واضحة الملامح.

تقديم نموذج طلب تأشيرة عمرة.

التذكرة التي حصل عليها الخاصة بحجز موعد ؛ حتى يتم التأكيد على موعد الحجز.

خدمات منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز

تقدم منصة إنجاز السعودية للتأشيرات الإلكترونية عدد كبير من الخِدْمَات الإلكترونية ، مثل: