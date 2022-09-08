خطوات تعديل معلومات المستخدم في ابشر 1444 مثل العنوان ورقم الجوال

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عمر شويل - جدة أصبح يمكنك الآن تعديل معلومات المستخدم عبر أبشر بشكل مثالي وسريع، وهذا لأن التقنية الحديثة التي تسعى المملكة العربية السعودية على القيام بتوظيفها جعل الأمر سهل للغاية على المواطنين والمقيمين داخلها، وبما أننا في ثقفني نحرص دائمًا جعلك تتعرف على جميع الشروحات الخاصة بتطبيق أبشر، فنحن هنا خلال الفقرات التالية سنفيدك بكل شيء ترغب به، فقط عليك المتابعة.

منصة أبشر

هي منصة إلكترونية الأكبر والأضخم من حيث الخدمات على مستوى المملكة، وهذا لأنها تابعة لوزارة الداخلية السعودية، ويستطيع كلاً من المواطن والمقيم الحصول على كم هائل من الخدمات التي يمكنك أن تقوم بها وأنت جالس في منزلك دون الحاجة إلى الذهاب في أي مكان، وإليك أحد خدماتها ألا وهي تعديل معلومات المستخدم عبر المنصة.

خطوات تعديل معلومات المستخدم في ابشر 1444

تستطيع الآن التعديل في البيانات الخاصة بالمستخدم بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى أي مقر من المقرات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، فقط عبر منصة أبشر تستطيع أن تقوم بأي شيء، وتعرف على الطريقة عبر النقاط التالية:

اذهب إلى منصة ابشر عبر هذا الرابط absher.sa.

تظهر لك صفحة بها اختيارين، قم باختيار أبشر أفراد.

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

أذهب إلى تبويب حساب، ومنه تختار تعديل معلومات المستخدم.

الآن احرص على رفع المستندات وكتابة البيانات التي تريد التغيير فيها.

قم بالنقر على كلمة التعديل، وأبدأ في حفظ البيانات التي قمت بتسجيلها أو تعديلها حديثًا.

خطوات تغيير رقم الجوال عبر أبشر

بما أننا الآن حرصنا على جعلك تتعرف على طريقة تعديل معلومات المستخدم عبر منصة أبشر، فبإمكانك الآن بكل بساطة اتباع الخطوات التي عملنا على تدوينها خلال الفقرات السابقة، وأبدأ في وضع رقم الجوال الخاص بك، لكن تبدأ المنصة في إرسال رمز التحقق وهذا من أجل التعرف ما إذا كنت المستخدم الحقيقي أم لا، وقم كتابة رمز التحقق وأنقر على كلمة حفظ بالأخير.

يجب أن تعرف أن نظام الحوسبة الذي تسعى المملكة إلى تطويره كل يوم يجعل المواطن والمقيم السعودي قادر على توفير كم هائل من الوقت لإنجاز عمله.