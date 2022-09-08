نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أبشر تجيب عن سؤال كيف اطلع رقم الحفيظة؟ وما هو رقم الحفيظة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اطلع رقم الحفيظة من بطاقة الأحوال المدنية التي يمكنك الآن أن تقوم باستخراجها بكل سهولة وبشكل إلكتروني عبر المنصة الأشهر بالمملكة العربية السعودية أبشر، وهذا لكي يتعرف كل مواطن على بعض الأشياء، وبما أننا في ثقفني نرغب في جعلك تتعرف على كل شيء، فإليك الآن التفاصيل.

ما هو رقم الحفيظة؟

رقم الحفيظة هو رقم يتم فيه تسجيل جميع المواطنين القاطنين داخل البلاد، وتم إصدارها لأول مرة في عام 1926م، ويتم خلال هذه الوثيقة من التعرف على البيانات الأساسية لكل مواطن، بحيث يتم فيها التعرف على أي مكان يتواجد واسمه ونوعه والكثير من التفاصيل التي توضح ما إذا كان مواطن سعودي أم لا، وتعرف على طريقة الحصول على الرقم عبر الفقرة التالية.

كيف اطلع رقم الحفيظة؟

يستطيع أي مواطن سعودي الحصور على رقم الحفيظة التابع له، وهذا من خلال سؤال أحد المكاتب التابعة للأحوال المدنية بالمملكة، أو يمكنك أن تقوم بهذا الأمر بشكل إلكتروني عبر أبشر، وتعرف على الطريقة الآن خلال النقاط التالية:

أذهب إلى منصة أبشر عبر هذا الرابط absher.sa.

اكتب رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

امسح الآن الباركود الخاص بك.

تصل إليك رسالة من منصة أبشر بشأن قيامك بتسجيل الدخول.

قم بالنقر على كلمة قائمة المعلومات أو information list.

أنقر على تبويب المزيد من التفاصيل.

تنتقل إلى صفحة تالية تستطيع فيها التعرف على كل البيانات الخاصة بك بالإضافة إلى رقم الحفيظة.

منصة أبشر

منصة أبشر هي نظام إلكتروني خاضع بشكل كلي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، متاحة بشكل كبير لكلاً من المواطنين والمقيمين، بحيث يمكنهم الحصول على الكثير من الخدمات والمعاملات دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهات المتواجدة على أرض الوقع، وتعد من أهم المنصات نظرًا لوجود الخدمات التي يتهافت الكثيرين على الحصول عليها مثل، خدمات الجوزات، وخدمات الهوية الوطنية، والخدمات المرورية، وخدمات العمالة واستقدام العائلة للمقيمين داخل البلاد.

لذلك إذا كنت جديد داخل البلاد يجب أن تقوم بالدخول ووضع كل البيانات التي تخصك على هذه المنصة لتحصل على كافة المعاملات التي ترغب في مكانك.