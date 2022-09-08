نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المالية تعلن عن موعد نزول راتب التقاعد في الحسابات البنكية وتعلن عن كم باقي على راتب التقاعد؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجابت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن سؤال كم باقي على راتب التقاعد؟ وهذا لأن المتقاعدين العسكريين والعاملين داخل القطاع الحكومي يبحثون في هذا الوقت التحديد، من أجل التعرف على المواعيد الرسمية لنزول الرواتب في حسابتها البنكية، ويجب أن يعلم المستفيدين أن المواعيد تتغير إذا وجدت بعض الظروف، ولنتعرف على كل التفاصيل الآن خلال الفقرات التالية.

كم باقي على راتب التقاعد؟

بما أن وزارة المالية كانت حريصة على الإعلان عن المواعيد الرسمية لنزول الرواتب لكل شهر ميلادي أو هجري، وتم تحديد الرواتب في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ويجب أن يعلم جميع المستحقين أنه لن يتم العمل على صرف الرواتب الشهرية خلال العطلات الرسمية أو الأعياد والمناسبات، ففيها يتم التقديم أو التأخير من الميعاد، فإذا أتى يوم الصرف خلال يوم الجمعة يتم صرف الراتب في يوم الخميس أما إذا كان يوم صرف الراتب في يوم السبت فسيكون الصرف خلال يوم الأحد.

ما هو الوقت المتبقي لصرف راتب التقاعد؟

بما أن هذا الشهر سيتم صرف راتب التقاعد لجميع العاملين بالمملكة في القطاعات الحكومية والعسكرية، في يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر يوافق التاسع والعشرين من صفر للعام الهجري الحالي، فأنه متبقي تقريبًا سبعة عشر يومًا إلا ساعات قليلة على موعد إيداع الرواتب داخل الحسابات البنكية.

تطبيق صرف الرواتب

يستطيع أي متقاعد الآن التعرف على المواعيد الرسمية لصرف الرواتب بواسطة تطبيق صرف الرواتب التي حرصت وزارة المالية على تنفيذه من أجل تسهيل الحياة على المواطنين المتقاعدين، وتعرف على روابط تحميله خلال النقاط التالية:

يجب أن تقوم بتحميله عبر متاجر التطبيقات المختلفة إذا كان هاتفك اندرويد أو آيفون.

أكتب تطبيق مواعيد الرواتب حافز، التقاعد، حساب المواطن، الضمان الاجتماعي.

أضغط على تحميل، وسيتم تثبيت التطبيق بشكل تلقائي على هاتفك المحمول.

يجب أن تقوم الآن بإنشاء الحساب التابع لك، وأنتظر المواعيد الرسمية دون الحاجة إلى البحث.

من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسير على نهج مميز في الحوسبة التي تقوم باستخدامها من أجل تحويل كل شيء ورقي إلى تطبيق، بهدف تحقيق نظرتها لعام 2030، بالإضافة إلى التسهيل على المواطن.