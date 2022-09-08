نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الضمان الصحي التعاوني استعلام عن التأمين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجلس الضمان الصحي التعاوني استعام عن بيانات وحالة التأمين ؛ حيث يعمل المجلس على حماية حقوق الفئات المستهدفة للتأمين ورفع المستوى الصحي ورعايتها رعاية كاملة لديهم كما أنه يعمل على المحافظة على حقوقهم الصحية وأيضاً يقوم المجلس بتقديم العديد من الخِدْمَات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السُّعُودية ولوجود الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة يريدون معرفة الاستعلام التامينات خاصهم عبر عن المجلس التعاوني سوف نقوم من خلال مقالنا هذا بالتعرف على الاستعلام عن مجلس الضمان الصحي التعاوني كما أننا سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور كذلك التي تخص هذا الموضوع تفصيليًا.

مجلس الضمان الصحي التعاوني

يعتبرهذا المجلس من ضمن الهيئات الحكومية الاعتبارية وقد تم إنشاء المجلس في عام 1420 هجريا وذلك ليقوم بالاشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي كما تم إنشاء هذا المجلس ليعمل على حماية حقوق الفئة المستهدفة للتأمين الصحي التعاوني ورفع المستوى الصحي لهم والعمل على رعايتهم رعاية كاملة سواء للمواطنين السعوديين أو المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

مجلس الضمان الصحي التعاوني استعلام

لقد قام مجلس الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تستفيد منها المواطنين والمقيمين في المملكة ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي وذلك يتم بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا يجب على المستعلم أن يقوم بالولوج إلى الموقع الخاص بـِ مجلس الضمان الصحي السعودي.

ومن خلال الصفحة الرئيسية يتم اختيار الخِدْمَات الإلكترونية.

ثم يتم الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن معلومات التأمين.

تدوين كل من رقم بطاقة الأحوال أو رقم الإقامة.

ثم القيام بكتابة رمز التحقق.

الضغط على رابط إرسال.

وأخيراً سوف يتم ظهور جميع البيانات التي تخص التأمين.

مجلس الضمان الصحي تقديم شكوى

لقد قام مجلس الضمان الصحي السعودي بإتاحة نظام الشكاوى وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشكاوي ؛ حيث أن هذا النظام يعمل على إتاحة الفرصة للمستفيدين منه بتقديم شكوى وأيضاً من الممكن أن يتم الاستعلام عن الشكوى الذي تم تقديمها من قبل ويتم الاستعلام عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الخاص بنظام الشكاوى بمجلس الضمان الصحي التعاوني.

ثم يقوم المستعلم بالضغط على رابط تقديم شكوى.

بعدها يتم النقر على زر خدمة المؤمن لهم.

القيام باختيار نوع الشكوى من الشكاوى المتاح تقديمها وهي مثل ( استعلام عن شكوى ، شكوى ضد صاحب عمل ،شكوى ضد المجلس ، ضد شركة تأمين ، استفسار ، شكوى عدم تحديث ، ضد مقدم خدمة رعاية صحية ).

ثم بعد ذلك يتم ملئ البيانات المطلوبة التي تخص الشكوى المقدمة.

القيام بتقديم الشكوى.

وأخيراً على المستعلم أن يقوم بالحصول على رقم الشكوى والاحتفاظ بالرقم وذلك حتى يتم متابعة الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها.

كيفية الاستعلام عن وثيقة التأمين

الاستعلام عن وثيقة التأمين الصحي تعتبر من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس الصحي التعاوني للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ويتم الاستعلام عن وثيقة التأمين بإتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الضمان الصحي التعاوني.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بالذهاب إلى الخِدْمَات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن معلومات التأمين.

القيام بتدوين رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

ثم تدوين رمز التحقق.

الضغط على أيقونة موافق.

بعد ذلك سوف يتم ظهور جميع البيانات التي تخص وثيقة التأمين.

طريقة الاستعلام عن تأمين الزائر

قامت المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة التأمين الصحي للمواطنين المتواجدين في المملكة سواء كان بغرض الزيارة أو غير ذلك وهذا يتم عن طريق وثيقة التأمين للزائرين ومن خلاله يحصل المواطن على الرعاية الصحية في الفترة التي يتواجد بها داخل المملكة ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم طريقة الاستعلام عن وثيقة التأمين للزائرين:

أولا يجب الولوج إلى الموقع الخاص بمجلس الضمان الصحي التعاوني.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين.

النقر على رابط الاستعلام عن تأمين زائر.

على المستعلم أن يقوم بتدوين رقم جواز السفر.

إدخال رمز التحقق المرئي.

ثم يتم الضغط على زر موافق .

بعد ذلك سوف يتم ظهور كافة البيانات التي تخص التأمين الصحي للزائر.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على مجلس الضمان الصحي التعاوني كما قمنا بالتعرف على مجلس الضمان الصحي التعاوني استعلام وأيضا تحدثنا عن شكوى مجلس الضمان الصحي التعاوني ونحن إلى ذلك قمنا بذكر كيفية الاستعلام عن وثيقة التأمين وأخيراً قمنا بالتحدث عن طريقة الاستعلام عن تأمين الزائر.