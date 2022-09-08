نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الكفرات في السعودية 2022 جميع الماركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الكفرات في السعودية 2022 جميع الماركات .. يبحث الكثير من مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية عن أسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات بشكل دائم لجميع الماركات والأنواع الخاصة بالسيارات وهي مرتبطة دائمًا بالسوق الخاص بالسيارات المستعملة أو حتى إن وصلت للسيارات الجديدة فعامل الأمان وكذلك الثقة والجودة المرتبطة بالعلامة التجارية الخاصة بالسيارة يتغلب على أسعار الإصطارات وكذلك الكفرات التي لها أهمية أن يظل من العوامل المهمة والتي تحكم منافسة الشركات والعلامات التجارية الكبرى ونوضح لكم في هذه المقالة الأسعار الكاملة للكفرات وأنواعها. أسعار الكفرات في السعودية 2022 أسعار كفرات بريدجستون.

أسعار كفرات تراينجل.

أسعار إطارات تويو الياباني.

أسعار كفرات جوديير في السعودية.

أسعار كفرات دنلوب. إطارات بريدجستون فمقاس 175/65/R14 بلد الصنع الهند بسعر 285.20 ريال سعودي.

سعر إطار بريدجستون مقاس 16 215/55 تايلاندي 470 ريال سعودي.

المقاس 225/50 R17 بلد الصنع بولندا السعر 485 ريال سعودي.

المقاس 225/55 R17 بولندي السعر 495 ريال سعودي.

وبالنسبة للإطار بمقاس 16 أبعاد 205/60 يابانية الصنع 510 ريال سعودي.

إطار بريدجستون مقاس 175/70/R14 التايلاندي بسعر 267.95 ريال سعودي.

وبالنسبة لمقاس 195/65/R15 بلد الصنع ياباني بسعر 335 ريال سعودي.

بينما مقاس 205/55/R16 بلد الصنع بولندا بسعر 349.49 ريال سعودي.

وكذلك مقاس 215/60/R16 الصنع تايلاندي بسعر 353.05 ريال سعودي.

وبينما مقاس 205/65 R16 بلد الصنع أوروبي بسعر 387.21 ريال سعودي.

ونفس الإطار الأوروبي المنشأ بمقاس 215/45 R17 بسعر 398 ريال سعودي.

إطار بريدجستون بمقاس 215/55 R17 أوروبي المنشأ السعر 405 ريال سعودي.

سعر كفر السيارة بريدجستون إسباني بمقاس 195/55 R16 السعر 465 ريال سعودي.

بمقاس 225/60 R17 سعر إطار السيارة بريدجستون أوروبي المنشأ 470 ريال سعودي.

والإندونيسي الصنغ ذات المقاس 205/65 R16 السعر 470 ريال سعودي. كفرات تراينجل كفر تراينجل بمقاس 185/65 R15 بلد الصنع الصين السعر 222 ريال سعودي.

بينما مقاس 205/65 R15 بلد الصنع الصين السعر 230 ريال سعودي.

وبالنسبة لمقاس 245/40 R18 صيني السعر 250 ريال سعودي.

ومقاس 205/55 R16 صيني السعر 235 ريال سعودي.

وذات المقاس 205/70 R15 بلد المنشأ الصين السعر 250 ريال سعودي.

والمقاس 225/45 R17 صيني سعر الكفر 260 ريال سعودي. إطارات دنلوب فبالنسبة لسعر كفر DUNLOP بالمقاس 175/65 R14 وتايلاندي الصنع 250 ريال سعودي. بينما مقاس 205/65 R15 ياباني الصنع 265 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الكفرات في السعودية 2022 جميع الماركات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.