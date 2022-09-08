نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار جيب شفر 2022 في السعودية ومواصفاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار جيب شفر 2022 في السعودية ومواصفاتها .. ماركة شيفروليه من أقدم وأكبر الماركات العالمية في المملكة العربية السعودية وكذلك في العالم فكانت تتصدر دائمًا في مجال السيارات الجديدة ومميزاتها بالإصدارات الجديدة فهي استحوذت على السوق الأمريكي والذي بدأ انطلاقها منه ثم استحوذت على الأسواق العالمية للسيارات بالأسطول الخاص بها من جميع موديلات السيارات والتي تناسب المواطنين سواء سيارة شخصية أو للعمل أو للنقل أو حتى سيارة أسرية فكل الاستخدامات تناسبها سيارة من السيارات المنضمة للأسطول.

أسعار جيب شفر 2022 في السعودية

ونعرض في السطور التالية كل ما يخص سيارة شيفروليه العصرية والحديثة بالمميزات.

والإمكانيات المهولة وكذلك أسعارها وأبرز مواصفاتها التي تلاقي استحسان المواطنين .

جيب شفر اكوينوكس

تمثل هذه السيارة القوة الضاربة لسيارات شيفروليه لأنها بإصدار 2022 .

فتأتي بمحرك دفع رباعي واسطوانات سعة 1.5 لتر وقوتها فاقت 170 حصان بناقل الحركة.

الأوتوماتيك المتصل والذي يتحول بكل سلاسة فيمكن دفع السيارة من الصفر وحتى 100 كيلو متر في 8 ثواني فقط .

ومع ذلك فهي تراعي المعايير الخاصة بالأمن والسلامة للركاب بجانب أنها تعطي جرس إنذار.

للحارات والانحرافات عن المسار بجانب تزويدها لكاميرا خلفية تساعدك في ركن السيارة .

وتمتاز بمصابيح أمامية قوية Intellibeam تستطيع التحكم فيها أوتوماتيكيًا بطاقة عالية.

وكذلك فرامل طوارئ وتنبهك من خطر الاصطدام وسعرها في المملكة يبدأ من 90,899 ريال سعودي.

جيب شفر بليزر

وهذه السيارة تأتي لمحبي السرعة والبطئ بمعنى أنها تناسب العائلة في القيادة المتأنية.

والمطمأنة لكل أفراد العائلة وكذلك تناسب السرعة وحالات الطوارئ وكذلك السفر.

فهي بمحرك به عدة خيارات فالأول محرك 2.5 لتر ويستهلك وقود لتر لكل 13.7 كيلو متر .

بجانب أن الثاني تربو 2 لتر وبقوة 230 حصان تقريبًا ويستهلك وقود 15.4 كيلو متر لكل لتر.

أما المحرك الثالث فهو محرك V6 لتر بقوة 305 حصان.

بجانب كل تلك المميزات إلا أنها تمتاز بمعايير السلامة والأمن لركابها فبها كاميرا.

لرؤية السيارة من الخلف من أجل الازدحامات وركن السيارة ومحذر خاص من الخروج عن المسار.

وتحذير للمغادرة وبها 7 وسادات هوائية بجانب أن المقعد به تنبيه أمان وكذلك الكاميرا الخاصة.

بوقوف السيارات والفرامل الأوتوماتيكية والتحذير أيضًا من الاصطدام بمقدمة السيارة .

وتاتي بسعر 114 ألف ريال سعودي .