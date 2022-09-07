نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة ذهبية للمواطنين.. رواتب تصل إلى 10 ألف ريال سعودي في الهيئة الملكية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت الهيئة الملكية عن وظائف شاغرة لكل من الذكور والإناث من خلال برنامج التأهيل والإحلال، برواتب تصل إلى 13 ألف ريال، للعمل في شركات القطاع الخاص، ويبحث الكثير من المواطنين عن فرصة عمل تساعد في تلبية متطلبات الحياة، تلغي وتلبي البطالة تطلعات المواطنين وإليكم تفاصيل التقدم للوظائف الإلهية التملك والمؤهلات المطلوبة،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

ماهي الوظائف الشاغرة بالهيئة الملكية

الوظائف الشاغرة لمهندسي الطرق. وظائف حرة لعمال النظافة. وظائف مدير المحطة. فرص عمل فني صيانة. الوظائف الإدارية المكتبية ، بالإضافة إلى وظيفة مراقب المواد.

المؤهلات المطلوبة للتقدم لوظائف الهيئة الملكية

كشفت الهيئة الملكية أنه لا بد من وجود بعض المؤهلات للقبول في الوظائف الشاغرة منها المؤهل والثانوي والدبلوم والبكالوريوس بشرط أن يكون مقر العمل في الجبيل وينبع ورأس الخير، برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج يخضع للإشراف المباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعب الدور التنسيقي والتنسيقي لتحقيق رؤية الهيئة الملكية لتوطين الوظائف في مدينة الجبيل الصناعية، كشفت الهيئة الملكية عن طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال الدخول على رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية.

وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

كانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد كشفت في وقت سابق ، عبر موقعها الرسمي، عن توافر شواغر في العديد من التخصصات للعمل بمقر الهيئة الملكية بمحافظة العلا، للتخصصات التالية: وظيفة قيادة المحتوى المحلي، المراكز الرائدة في تمكين الأعمال الصغيرة، أطلقت المملكة العربية السعودية نظام أبشر للمواطنين والمقيمين، الذي تدعمه العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد وهذه الوظائف كالاتي:-