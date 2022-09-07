حجز موعد رخصة قيادة للرجال دلة dallahdrivingschool

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عمر شويل - جدة حجز موعد رخصة، حيث توفر دلة خدمة حجز موعد من اجل الحصول علي رخصة قيادة، حيث تعد شركة دلة من أفضل الشركات في المملكة العربية السعودية في مجال تعليم القيادة، التي تعمل علي تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية عن طريق موقعها الإلكتروني على شبكة الأنترنت، ومن ضمن الخدمات الإلكترونية هي خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة للمواطنين والمواطنات السعوديين والمقيمين بالمملكة، وتتم عملية حجز المواعيد عن طريق منصة أبشر، وتعد منصة أبشر من المنصات الإلكترونية التي تهتم بجميع الخدمات الخاصة بالمرور والقيادة للمواطنين في المملكة، وسوف نوفر لكم رابط حجز موعد رخصة.

حجز موعد رخصة قيادة للرجال دلة

يمكن لكل مواطن أن يقوم بحجز موعد رخصة في دلة من خلال منصة أبشر أفراد، التي توفر العديد من الخدمات التي من أهمها حجز مواعيد تعليم القيادة بمدرسة دلة بشكل إلكتروني، ويتم ذلك بتنفيذ الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: منصة أبشر.

اختيار الدخول عن طريق خدمة الأفراد بمنصة ابشر.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

إدخال رمز التحقق كما هو موضح في الصورة.

اختيار خدمة المواعيد ثم الضغط علي (المرور).

الضغط علي حجز موعد جديد.

اختيار طلبات التدريب بمدارس تعليم القيادة ويعد الخيارين مرتبطين بجميع مدارس تعليم القيادة في المملكة.

اختيار أي من مناطق المملكة مثل مدينة جدة أو الرياض وغيرها.

أختيار أحد فروع مدرسة دلة تعليم الخاصة بقيادة السيارات.

النقر علي أيقونة التالي.

تحديد اليوم المراد فيه الحجز.

الضغط على تبويب تأكيد بيانات الموعد.

منصة دلة تسجيل دخول

يستطيع جميع الأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، استخدام جميع خدمات منصة دلة لتعليم القيادة، ويتم ذلك بتسجيل دخول المنصة بالخطوات التالية: