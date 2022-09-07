نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور المطلقات والارامل وللموظفين والعاطلين (شروط هامة) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تساءلن الكثير من المطلقات وكذلك الموظفين عن أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الراتب شهريًا، يعد برنامج الضمان الاجتماعي بشكل عام هو واحدًا من أعظم البرامج الخيرية التي قدمتها الحكومة السعودية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتهدف جميع البرامج الإنسانية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين داخل المملكة وحتى يشعروا بالراحة و الأمان في ظل وطنهم الحبيب بتوفير تلك البرامج التي تضمن لهم حياة هانئة. شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات على المرأة المطلقة أن تكون سعودية الجنسية أصلًا و منشئًا ويجب أن يكون طليقها سعودي الجنسية.

استثنت الوزارة من الشرط الأول الزوجة الغير سعودية المطلقة من زوج سعودي ولديها أبناء سعوديين.

لا يجب أن يزيد عمر المواطنة المطلقة عن 65 عام ويجب أن تكون مقيمة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن تمتلك المرأة المطلقة حساب مصرفي فعّال حتى تستقبل عليه راتب الضمان الاجتماعي المطوّر الشهري. شروط الضمان الاجتماعي للموظفين يشترط أن يكون الموظف سعودي الجنسية ويقيم دائمًا في المملكة العربية السعودية.

لا يجب أن يكون تابعًا لأي شركة تأمين سواء حكومية أو خاصة بحيث لا يجب أن يكون مؤمن عليه.

عدم حصوله على أي مساعدة أو دعم من أي مؤسسة أو جهة حكومية داخل المملكة العربية السعودية.

يتم خصم 50% من راتبه الشهري كل شهر حتى يحصل على راتب الضمان الاجتماعي.

دخل الموظف الشهري يجب ألا يزيد عن الراتب المقرر من خدمة الضمان الاجتماعي المطوّر. شروط الضمان الاجتماعي للأرامل يجب أن تكون المرأة الأرملة سعودية الأصل والمنشأ ويجب أن يكون زوجها المتوفى سعودي الجنسية أيضًا.

إذا كانت تعمل فلا يجب أن يكون راتبها الشهري أكبر من راتب الضمان الاجتماعي المطوّر.

عدم امتلاك المرأة الأرملة أي عقارات خاصة بها أو أي أصل مالي وأصول عريقة.

يجب أن تقوم برفع وإمداد الوزارة بكل الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة منها والتي تدعم طلبها.

في حالة أن الأرملة غير سعودية فيجب أن تكون لديها أبناء من الزوج السعودي المتوفى.

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