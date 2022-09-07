نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض بنك الرياض للقطاع الخاص وكيف حساب التمويل؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضع بنك الرياض في السعودية شروط وضوابط للحصول على حلول التمويل الشخصي للمواطن والمقيم وقدم شروط قرض شخصي بنك الرياض للقطاع الخاص والقطاع الحكومي أيضًا فهناك في الوقت الراهن قروض للقطاع الخاص الغير معتمد تعتمد على قيمة الراتب الذي يحصل عليه المواطن المتقدم، وعند التواصل مع رقم بنك الرياض للقروض يستفيد العميل من المعلومات والتفاصيل التي تخص آلية تقديم طلب الحصول على التمويل الشخصي في السعودية.

شروط قرض بنك الرياض للقطاع الخاص

يعد بنك الرياض أفضل بنك للقروض للقطاع الخاص على وجه التحديد كما أنه وفر العديد من البرامج المتميزة ومن بين شروط قرض بنك الرياض للقطاع الخاص ما يلي:

سن العميل في القطاع الخاص لا بد ألا يكون أقل من ثمانية عشر سنة.

صافي الراتب الذي يحصل عليه من جهة العمل لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

فترة الخدمة لا تكون أقل من شهر.

الحصول على خطاب تحويل الراتب إلى البنك.

الموافقة على إيداع الرواتب في البنك من خلال استخدام نظام سريع للحصول على التمويل الشخصي السريع.

مميزات القرض الشخصي للقطاع الخاص بنك الرياض

وعند الموافقة على طلب عروض القروض الشخصية من بنك الرياض للقطاع الخاص سيحصل العميل على امتيازات متعددة من بينها تقديم الطلب إلكترونيًا ويمكن الحصول على الموافقة المبدئية الفورية واستكمال الإجراءات من خلال أحد فروع البنك وفترة السداد هي خمس سنوات كاملة.

كم نسبة التمويل الشخصي في بنك الرياض؟

عند استخدام حاسبة التمويل الشخصي من بنك الرياض يمكن معرفة نسبة التمويل والاستعلام أيضًا عن هامش الربح السنوي وتستخدم الأداة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع بنك الرياض حاسبة القروض.

على العميل أن يختار ما هو نوع التمويل الذي يريد الحصول عليه سواء شخصي أو تمويل سيارة أو تمويل عقار.

كتابة البيانات الشخصية مثل تاريخ الميلاد والجنسية.

اكتب تفاصيل القطاع المهني والمالي وأدخل تفاصيل الدخل الشهري ونوع الراتب وقيمة الالتزامات.

اكتب تفاصيل التمويل مثل فترة سداد قيمة القرض.

بعد اختيار تبويب احسب ستحصل على جميع المعلومات التي تخص قيمة القرض المناسبة لك من خلال البنك وفق المعلومات التي أدخلتها في حاسبة التمويل.