نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار هوية التابعين في منصة أبشر absher في المقال التالي

عمر شويل - جدة هوية التابعين، أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، بتوفير خدمة إصدار الهوية الوطنية للتابعين وذلك من أبناء المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، فعند بلوغ التابع السن القانوني الذي يوجب على ولي الأمر أن يقوم بإصدار هوية قومية تكون خاصة به، عن طريق عدد من الشروط والمستندات والبيانات اللازمة من اجل الموافقة علي إصدارها، وتعمل منصة ابشر التي تتبع وزارة الداخلية علي توفير هذه الخدمة وتسهيلها على جميع المواطنين من أداء الخدمة بشكل أسرع دون انتظار أوقات طويلة، ومن خلال التفاصيل التالية سوف نوضح لكم شروط إصدار هوية للتابعين الجدد بالسعودية.

شروط إصدار هوية التابعين

حددت وزارة الداخلية عدد من شروط التقديم علي خدمة هوية التابعين الواجب توافرها في جميع المتقدمين، من أجل الموافقة علي إصدارها، ومن بين هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يتم التقديم من جانب الأب او الأم، وفي حالة إذا كان الأب متوفي فيدب أن يتم إرفاق صورة حصر ارث، علي أن يكون مضافاً فيه صاحب الطلب الخاص بالمطابقة.

يشترط على كل متقدم أن يكون بالغ السن الرسمي للتقديم وهو عمر الخامس عشر، وأن يتم إحضار تعريف من المدرسة في حالة إذا كان طالبًا، وتوفير صورة لأخر مؤهل دراسي تم الحصول عليه.

يتطلب الأمر أن يتم إحضار أصل شهادة الميلاد مع صورة، وملء النموذج بطريقة الإلكترونية أو ورقياً بخط واضح.

إرفاق صورة شخصية ملونة وحديثة تكون بالزي السعودي، بدون أن تكون الصورة بنظارات او أي مؤثرات أو تحسينات.

حضور صاحب الطلب ولي الأمر والده أو العم او الولي الشرعي.

يجب إحضار سجل الأسرة مع صورة في حالة إذا كانت الأم غير مضافة لأسباب الطلاق.

رابط إصدار هوية التابعين بمنصة أبشر

يتم التقديم علي خدمة إصدار هوية التابعين وفق عدد من الخطوات التي يجب أن تتم علي النحو التالي: