نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اقدم على عروض القروض الشخصية من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض القروض الشخصية من بنك الرياض وكيف الاشتراك في البرامج التمويلية المتعددة التي قدمها البنك المصنف على أنه واحد من أشهر البنوك السعودية ويوفر خدمات إلكترونية عديدة من بينها حاسبة تمويل بنك الرياض وآلية فتح حساب بنك الرياض إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع ولكن قبل الحصول على القرض الشخصي من البنوك أو الشركات لا بد من معرفة أبرز الشروط والأحكام وسوف نقدم عروض بنك الرياض 2022 وكيفية الاشتراك.

عروض القروض الشخصية من بنك الرياض

وفر البنك عدد كبير من برامج التمويل الشخصي والتي تدخل في نطاق العروض ويمكن اختيار الأنسب لك بعد الاطلاع على الشروط والأحكام ومن أجل الاستعلام عن عروض القروض الشخصية من بنك الرياض يمكن اتباع التالي:

دخول موقع بنك الرياض.

النقر على حلول التمويل الشخصي من بنك الرياض.

قراءة الشروط والأحكام الخاصة بكل برنامج.

النقر على التقديم للبدء في إدخال البيانات واتباع كافة إجراءات الاستفادة من البرامج والعروض.

ويمكن من خلال الموقع التعرف على شروط قرض بنك الرياض للقطاع الخاص بدلًا من زيارة الفروع للاستعلام عن المزيد من التفاصيل.

شروط التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب

وضع البنك شروط التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وقد تمثلت في التالي:

سن العملاء المتقدمين لا بد ألا يكون اقل من 23 سنة.

التمويل متاح للموظفين في القطاعات البنكية أو البنوك الحكومية السعودية.

فترة خدمة المستفيدين ينبغي أن تكون بحد أدنى سنة.

الحصول على راتب لا يقل عن عشرة آلاف ريال سعودي.

إذا كانت هناك التزامات مالية على العملاء فلا بد ألا تكون أكثر من 33% من قيمة الرواتب.

ما مميزات التمويل الشخصي من بنك الرياض؟

أكد البنك على أن جميع الحلول المصرفية التي يقدمها مبتكرة وتوفر للعميل سيولة نقدية متوافقة مع الأحكام الإسلامية، ومد البنك فترة سداد قيمة التمويل حتى خمس سنوات من تاريخ الحصول على القروض وبالأخص القروض الشخصية بدون تحويل الراتب، وقدم عروض تمويل مختلفة إلى العاملين في القطاع الخاص مع هامش ربح تنافسي وإجراءات ميسرة عند التسجيل وخيارات عديدة للسداد.