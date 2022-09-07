نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الموضوعة للحصول علي تصريح سفر للخارج من السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استخراج تصريح سفر عبر موقع أبشر, يرغب الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالسفر إلي دول الخليج العربي من السعودية ويريدون أن يتعرفوا علي شروط السفر من المملكة إلي دول الخليج العربي, كما يرغبون في معرفة كيفية استخراج تصريح سفر عبر موقع أبشر للخدمات الإلكترونية, حيث يقدم موقع أبشر عدد كبير ومتنوع من الخدمات الإلكترونية التي يستفاد منها عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات استخراج تصريح سفر عبر منصة ابشر

إذا كنت من هواة السفر وتريد أن تقوم بالسفر إلي أحد دول الخليج العربي أو أي مكان بالعالم وتريد أن تعرف كيفية الحصول علي تصريح سفر من منصة ابشر كما باتباع بعض الخطوات الإلكترونية التالية.

الدخول علي منصة أبشر للخدمات الإلكترونية. يتم الضغط علي خدمات الأفراد. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط علي خدماتي, ومنها يتم الضغط علي أيقونة الجوازات. الضغط علي أيقونة الرسائل والطلبات. كتابة كل المعلومات التي يحتاجها الموقع الإلكتروني. ثم الضغط علي المديرية العامة للجوازات. ثم يتم الضغط علي تصريح السفر. ثم سيقوم الموقع بطلب منك أسباب السفر, لتقوم بذكر له ما هي أسبابك للحصول علي تصريح السفر. يتم النقر في الخطوة الأخيرة علي إرسال.

رابط منصة ابشر الإلكتروني

إذا أردت أن تقوم باستخراج تصريح السفر وتريد الذهاب إلي موقع منصة أبشر الإلكتروني علي الفور قم بالضغط علي هذا الرابط الخاص بمنصة أبشر.

شروط الحصول علي تصريح سفر لخارج المملكة العربية السعودية

هناك شروط قامت المديرية العامة للجوازات السعودية وضعها من أجل إعطاء الأشخاص الراغبين في الحصول علي تصريح للخارج هذا التصريح, حيث جاء في هذه الشروط.