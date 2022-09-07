نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الخريجين يصل إلى 300 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل الخريجين من بنك التنمية الاجتماعية التي يعمل على تقديم الكثير من الخدمات للشباب لمساعدتهم على بدء مشروعهم بسهولة مع وجود التمويل الذي يصل إلى 300 الف ريال سعودي للمشاريع الهادفة، كما أن هذا التمويل لخريجي الدبلومات الصحية والمعدين للتدريس والحاصلين على مؤهلات البكالوريوس للتقديم على التمويل لمشاريع صغيرة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يعد من اهم المؤسسات الحكومية في مجال تقديم برامج التمويل التنموية الميسرة للشباب في المملكة لرفع اقتصاد المملكة، ويقدم البنك خدمة السداد الآلي لبرامج تمويل البنك في جميع فروع البنك بالمملكة مما سهل التسديد من خلال لصراف الآلي أو الإنترنت الهاتف المصرفي ويمكن معرفة شروط التمويل الجديد من بنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التمويل من خلال التعاون مع الجهات الراعية، ويتم تحديد مواعيد الاستقبال والمعالجة بناءً على الآلية المتبعة في الجهة الراعية والموضحة على موقعهم، ولفت إلى أنه بعد توقيع عقد تمويل الخريجين، سيتطلب حينها توفير أصل السجل التجاري والتصاريح اللازمة لإقامة المشروع، بالإضافة إلى الضمانات المشار إليها في طلب التمويل، ويهدف القرض إلى استيعاب المؤهلين للعمل الحر من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للتدريس، من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم، ويدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية، حيث أن بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة.

شروط تمويل الخريجين من بنك التنمية الاجتماعية

ونوه بنك التنمية الاجتماعية إلى أنه تنفيذاً لأحكام المادة أل 13 من النظام، يجب على مقدم الطلب تقديم مقابل التمويل ما يكفي من الضمانات لحفظ حقوق البنك، موضحاً طبيعة الضمانات المقبولة، وهي رهن عقار غير السكن الخاص، أو رهن ممتلكات أخرى، أو كفيل غرم وأداء، أو ضمان مالي وأضاف أن مقدم طلب التمويل سيكون عليه تقديم سندات دفع لأمر تغطي قيمة التمويل، وذلك بعد توافر الشروط الأتية:

أن يكون الخريج سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة. ألا يقل عمرة عن21 عام ولا يزيد 65 عام. أن يكون المتقدم متفرغ تماما لإدارة المشروع. ألا يكون شريكاً في مشروع آخر في وقت التقديم. يجب أن يكون ضمن المشاريع التي يمولها بنك التنمية الاجتماعية. لابد من ملء نماذج تقديم كل برنامج. لا يتجاوز مبلغ التمويل عن 300الف ريال سعودي. أن يكون المشروع جديد أو تحت التأسيس لم يمر علي تشغيله اكثر من 3 سنين. يجب اجتياز المقابلة الشخصية ودفع قيمة الرسوم الإدارية. يجب تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% من قيمة التمويل المطلوب. لابد أن يكون لديه من الخبرة والكفاءة لإدارة المشروع.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الخريجين

تقديم بطاقة الهوية الأصلية. الأصول من المؤهلات والشهادات والخبرات المسجلة في التطبيق. عرض فكرة المشروع (PowerPoint) لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة. التوقيع على إقرار الاستعداد بتوفير الضمانات المطلوبة.

الأنشطة المستهدفة من برنامج تمويل الخريجين

عيادات الأسنان ومعامل تركيب وصناعة الأسنان وأنشطة المختبرات الطبية. ضيافة الأطفال والرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة والأشعة. مراكز العلاج الطبيعي والمراكز الرياضية. الصيدليات في المناطق الواعدة ومعامل النظارات والبصريات.

طريقة إنشاء حساب بنك التنمية الاجتماعية

الدخول على رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني الضغط على حساب جديد. ثم بإدخال بيانات الدخول على حساب أبشر من اسم المستخدم وكلمة المرور قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك واضغط على تسجيل الدخول وصول رسالة الهاتف رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، قم بإدخالها يتم النقر على متابعة. أدخل تاريخ الميلاد ورقم الهوية وتوضيح مكان إصدار بطاقة الهوية. أدخل الرمز المرئي والضغط على تسجيل حساب. قم بمراجعة البيانات المدخلة والنقر على تأكيد واستكمل باقي خطوات التسجيل

خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية عدد من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع خدمة العملاء بحيث يمكن للعميل اختيار الطريقة المناسبة للتواصل من خلال الطرق التالية:

الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني لبنك التنمية الاجتماعية: 920008002 التواصل من خلال موقع البنك الإلكتروني التواصل عن طريق الذهاب لأقرب فرع تابع للبنك خلال أيام من الأحد للخميس بداية من 7:30 صباحا حتى 2:30 مساء. الاتصال على رقم مركز الاتصال الوطني على 199099 التواصل من خلال حساب البنك الرسمي على تويتر

شروط الحصول على إعفاء بنك التنمية الاجتماعية

يتم التقديم على القرض للسعوديين فقط وكذلك طلب الإعفاء للسعوديين. يجب أن يكون مقدم الطلب ليس عليه قروض لبنوك أخرى. يجب على العميل تقديم ما يثبت تعثره وعدم قدرته دفع الأقساط. أن تكون حالة المتقدم المادية صعبة ويجب أن يتم تقديم مساعدته. يتم إسقاط الديون المتبقية في حالة الحالات المرضية الشديدة.

ويجب بعد توقيع عقد التمويل إحضار أصل السجل التجاري والتصاريح اللازمة لإقامة المشروع وتوفير الضمانات المطلوبة في طلب التمويل.

ما يجب أن يحمل طالب التمويل على منتج الخريجين مؤهل متخصص لا يقل عن الدبلوم في نفس النشاط على شريطة عدم المضي على تخرجه أكثر من 5 سنوات للأنشطة:

عيادات الأسنان وأنشطة المختبرات الطبية.

معامل تركيب وزراعة الأسنان والصيدليات.

الأشعة وضيافة الأطفال.

الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة والمراكز الرياضية.

مراكز العلاج الطبيعي ومعامل النظارات والبصريات.

والجدير بالذكر إن بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من التمويلات والقروض الهامة التي خدم شريحة كبيرة في المملكة المحتاجين للتمويل من الشباب أو القادرين عن العمل ولا يوجد وظيفة تقدم لهم التمويل وفقا للشروط معينة مثل شروط وطريقة التقديم على قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية 1442غيرة الكثير من التمويلات والقروض التي تخدم كثير من فئات المجتمع من المواطنين والمواطنات للحصول على تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بهم ومنها قرض الزواج وكذلك شروط طلب تمويل ترميم المنزل وقيمته من بنك التنمية الاجتماعية.