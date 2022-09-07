نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على دعم سكني للقطاع الخاص وكيفية تقديم طلب في منصة سكني 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على دعم سكني للقطاع الخاص وكيفية تقديم طلب في منصة سكني 1444 للحصول على سكن داخل المملكة مخصص ومدعوم من قبل وزارة الإسكان السعودية والتي يقدمها صندوق التنمية العقارية التابع للإسكان والذى اطلق برنامج دعم سكني فى عام 2017 وتم تخصيص الاف الأراضي السكنية وكذلك الاف الوحدات السكنية الجاهزة المدعمة من قبل وزارة الإسكان والتي يتوجب على الراغبين فى الحصول عليها معرفة شروط الحصول على دعم سكني للقطاع الخاص والارامل والمطلقات والفئات التي تستحق دعم برنامج سكني وكذلك يجب اتباع خطوات تقديم طلب فى منصة سكني للحصول على أراضي ووحدات سكنية جاهزة والتسجيل فى الإسكان التنموي. شروط الحصول على دعم سكني للقطاع الخاص أولا يجب ان يكون المتقدم للحصول على دعم سكني مواطن سعودي الجنسية.

كذلك يشترط الإقامة بشكل دائم داخل المملكة.

ايضا يجب ان لا يقل عمر المتقدم للحصول على دعم سكنى عن 25 عام.

ثم يشترط عدم امتلاك المتقدم على سكن صالح للمعيشة لمدة لا تقل عن اخر خمس سنوات.

كذلك يجب ان لا يكون الشخص مستفيد من دعم سكني سابق او يمتلك مسكن حكومي.

ايضا يجب ان يكون الشخص المتقدم زوج او والد او يكون هو القائم على إعالة الاسرة كذلك يمكن للأم او الزوجة التقديم على دعم سكني.

ثم يشترط مرور عامين على طلاق الزوجة او عامين على وفاة الزوج لحصول الارملة والمطلقة على دعم سكني.

كذلك فى حالة وفاة الاب يستطيع الاخوة التقديم على دعم سكنى او يمكن التقديم لمن ينوب عنهم. كيفية تقديم طلب في منصة سكني 1444 أولا يجب الدخول على موقع وزارة الإسكان.

ثم الضغط على خيار تسجيل جديد لفتح صفحة التسجيل فى دعم سكني.

وبعد ذلك الانتقال الى الصفحة الخاصة ببيانات المتقدم الشخصية وتفعيل الحساب.

الاطلاع على الشروط والاحكام والموافقة عليها.

ثم الإجابة على أسئلة متعلقة بالمسكن الحالي يجب التأكد من صحتها قبل الإجابة حتى لا يتم رفض الطلب.

بعد ذلك يتم تفعيل الحساب وتأكيد الحساب وإدخال بيانات المستوى التعليمي ومدة الإقامة خارج المملكة.

ايضا ادخال بيانات الاتصال للتواصل مع برنامج دعم سكني وكتابة رقم الجوال والبريد الالكتروني.

ثم الضغط على خيار تقديم ليكون الطلب قيد الدراسة لتأكيد استحقاق الحصول على دعم سكني للعاملين بالقطاع الخاص 1444.

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