نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تأشيرة عمرة مضيف الجديدة وطريقة الحصول عليها والرسوم المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تأشيرة عمرة مضيف الجديدة وطريقة الحصول عليها والرسوم المطلوبة. تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تنظيم جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وكذلك المقيمين. وذلك من أجل مساعدة المواطن وكذلك المقيم على تنظيم الحياة الإجتماعية لهم. كما يعتبر من أهم ما تعمل الحكومة السعودية على تنظيمه هو عملية الحج وكذلك العمرة. وتتعدد الخدمات التي تعمل الحكومة السعودية على توفيرها لمن لديه الرغبة في القدوم إليها لقضاء مناسك الحج والعمرة. كما يعتبر من أهم هذه الخدمات هي وضع مجموعة من القوانين التي تنظم أداء فريضة العمرة سواء للمقيم أو المواطن. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض مختلف التفاصيل للحصول على تأشيرة عمرة المضيف وكذلك قيمة الرسوم المطلوبة. كما يمكنك التعرف أيضاً على تصريح العمرة من تطبيق اعتمرنا طريقة الحصول على التصريح رابط التطبيق.

شروط تأشيرة عمرة مضيف الجديدة

تحدد الحكومة السعودية مجموعة من القوانين والمعايير التي تنظم قضاء مناسك الحج والعمرة بداخلها. كما يعتبر من أهم ماتقدمه الحكومة السعودية المعتمرين هي تأشيرة عمرة المضيف. حيث تعمل هذه التأشيرة على تمكين المقيم داخل المملكة وكذلك المواطن السعودي من إستضافة فرد من الخارج لإداء العمرة وذلك على نفقته الخاصة. ولكي يتمكن الفرد من الحصول على هذه التأشيرة هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يكن سن الفرد أكثر من 25 عام

كما يجب أن يكون موظف في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالمملكة

يشترط أن يزيد دخل المضيف عن خمسة آلاف ريال سعودي

يجب أن يكون لديه سجل تجاري

كما يشترط أن يكون قد مر عام على وجود المقيم في المملكة العربية السعودية

كما يجب أن من يرغب في استضافته من أقارب الدرجة الأولى.

طريقة الحصول على التأشيرة

أولاً يجب القيام بالدخول على البوابة الالكترونية الخاصة بوزارة الحج والعمرة ثم تحديد المقيم شركة السياحة ويجب أن تكن مرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة ثم تحديد البرنامج وكذلك سداد الرسوم المطلوبة له كما يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة

رسوم الحصول على تأشيرة عمرة مضيف

كما إنه في حالة توافر جميع الشروط المطلوبة السابقة حددت الوزارة رسوم يجب أن يتم سدادها لكي يتم الحصول على تأشيرة عمرة المضيف. حيث تقدر رسوم الفرد لمدة 90 يوم هي 500 ريال سعودي. يعتبر من أهم الشروط هي القيام بسداد هذه الرسوم.