نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور عروض هايبر بنده خصومات حتى 13 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالصور عروض هايبر بنده المُعلن عنها هذا الأسبوع حيث أن الأعضاء يبحثون عنها نظرًا لأنها تفي بكافة احتياجاتهم الأسبوعية من المأكولات والمشروبات والأدوات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية لكل من يرغب في شرائها كما أن مجلة عروض هايبر بندة نجد بها الكثير من أواني الطبخ المميزة المصنعة محليًا أو المستوردة ولحوم أيضًا طازجة ومجمدات متاحة في عروض الأعضاء الحصرية من هايبر بنده.

بالصور عروض هايبر بنده

الكتالوج الجديد لعروض بنده متوفر به الكثير من المنتجات والتي تبدأ بالمفروم البرازيلي البقري سعر الكيلو في العروض 19.95 ريال سعودي، وهناك شبيهة القشطة من أنطور بسعر 9.95 ريال سعودي للثلاث حبات، أما المايونيز القودي بسعر 21.95 ريال سعودي، وهناك أرز سيلا البسمتي الوليمة العشرة كيلو بسعر 56.95 ريال سعودي.

أما عن عروض الأجبان فمنها الجبنة الرومي من جرين لاند متوفر الكيلو بسعر 47.95 ريال سعودي واللبنة التركية من السنبلة بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو، والجبنة البيضاء البقرات الثلاث متوفرة في عروض بنده بسعر 13.95 ريال سعودي.

أو احصل على قشطة طازجة بدر بسعر الكيلو 14.95 ريال سعودي للكيلو الواحد، ومتوفر أيضًا خليط الزبدة غير المملحة الإماراتي بسعر الكيلو 13.50 ريال سعودي، أما عن سعر جبنة إيدام فهي بسعر الكيلو 58.95 ريال سعودي.

عروض الكترونيات هايبر بنده لهذا الأسبوع

متوفر أدوات كهربائية وأجهزة إلكترونية متعددة في مجلة عروض هايبر بندة من بينها:

خصم مميز على تليفزيون توشيبا الذكي مساحة الشاشة 58 بوصة يمكن شراءه في العروض والحصول على التوصيل المجاني فقط بسعر 1899 ريال سعودي.

وعند شراء تليفزيون تي سي إل 70 بوصة مقاس الشاشة سيكون السعر 2899 ريال سعودي، وهناك تليفزيون سكاي وورث جوجل بسعر 1699 ريال سعودي ومقاس الشاشة 55 بوصة، أو الحصول على تليفزيون إمبكس جلوريا بسعر 1299 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

أما عن أجهزة المنزل والمطبخ الكهربائية فمتوفر قلاية بدون زيت سينكور بحجم اثنين كيلو جرام بسعر 269 ريال سعودي، أو الخلاط مع المطحنتين بسعر 99 ريال سعودي، وخلاط مولينكس مع مطحنة واحدة فقط بسعر 169 ريال سعودي، وقلاية بدون زيت من كولين سعرها 275 ريال سعودي وغيرها من أفضل الأجهزة.