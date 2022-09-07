نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم صغار مربي الماشية وشروط الحصول علي دعم المواشي الجديدة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في دعم صغار مربي الماشية وشروط الحصول علي دعم المواشي الجديدة 1444 بتسهيلات جديدة تيسيرا علي الراغبين في التقديم علي دعم الماشية وتشجيعا للفئات التي تستحق صرف دعم صغار مربي الماشية وذلك من اجل تشجيع الشباب علي الاستثمار والتوسع في الإنتاج الحيواني لتحقيق الأمن الغذائي حيث تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج دعم مربي الماشية بهدف تنمية المشروعات الريفية الصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة وفق خطة رؤية المملكة 2030 لتحقيق وتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال التسجيل في دعم صغار مربي الماشية 1444. شروط الحصول علي دعم المواشي الجديدة 1444 أولا يشترط تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية الخاصة بتربية الماشية.

ثم الالتزام بالشروط الفنية المحددة من قبل وزارة الزراعة السعودية.

ايضا يجب ان يكون المتقدم من أصحاب المشاريع الصغيرة الخاصة بتربية الماشية.

كذلك يتم التسجيل بطريقة الكترونية من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الزراعة.

ثم يجب ان يمتلك المتقدم حساب بنكي نشط مفعل باسمة.

ايضا يجب ان يكون الشخص مواطن سعودي الجنسية وان يكون حاصل على بطاقة التنقل.

كذلك يتشرط الا يكون المتقدم عليه أي قضايا وقف او سجينا والا يكون مقيم فى مركز إيواء.

ثم يجب ان لا يقل العمر عن واحد وعشرون عاماً.

ايضا يشترط الإقامة بشكل دائم داخل المملكة طوال فترة الدعم.

كذلك يجب ال يكون المتقدم يعمل موظفا بالقطاع العام او موظف بالقطاع الخاص.

ثم يشترط حصول المتقدم على البطاقة الصحية. التسجيل في دعم صغار مربي الماشية الدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الرسمي.

ثم الضغط على مستخدم جديد وبعد ذلك اختيار قطاع الافراد.

ايضا يجب كتابة البيانات التالية: رقم الهوية الوطنية. ثم ادخال تاريخ الميلاد. كتابة كلمة المرور وإعادة تأكيدها للمطابقة. ثم كتابة رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك الضغط بالموافقة على الشروط والاحكام بعد الاطلاع عليها.

ثم الضغط على خيار التسجيل وبعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

ايضا يجب اختيار الدخول الى بوابة انعام وتسجيل رقم الحساب البنكي والضغط على ارسال.

أخيرا تصلك رسالة على الجوال تفيد بإتمام التسجيل فى دعم صغار مربي الماشية 1444.

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