نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلة عروض هايبر بندة 1444 سارية لمدة أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجلة عروض هايبر بندة تم تجديدها هذا الأسبوع حتى تكون شاملة لكافة احتياجات جميع الزوار والأعضاء كما يمكن الحصول على عروض بنده الثلاث أيام والاستمتاع بخصومات مميزة على منتجات لا يمكن الاستغناء عنها كما قدم الماركت بالصور عروض هايبر بنده ويمكن الاطلاع عليها بسهولة عند زيارة الموقع الإلكترونية لهايبر بنده.

مجلة عروض هايبر بندة

العروض الحصرية المخصصة للأعضاء تشمل منتجات عديدة مُقدم عليها خصومات رائعة وفي مجلة عروض هايبر بندة لهذا الأسبوع يمكن الاستفادة بما يلي:

عند شراء ثلاث حبات من الذرة الحلوة قودي الذهبية الكاملة الحبة سيكون السعر 9.95 ريال سعودي، أو شبيعة الجبنة الكريم القابلة للدهن بسعر 18.95 ريال سعودي للأعضاء فقط.

وهناك أيضًا سائل غسيل الصحون من فيري بحجم العبوة لتر وربع بسعر الحبة 13.95 ريال سعودي، كما يمكن للأعضاء الحصول على مناديل الوجه عبوة إعادة تعبئة سيتي بسعر 19.95 ريال سعودي.

وفي عروض الأعضاء من هايبر بنده يمكن شراء حفاضات الأطفال من بيبي جودي صندوق جامبو بسعر 99.95 ريال سعودي وأيضًا بالصور عروض هايبر بنده تشمل التالي:

عروض هايبر بنده الأسبوعية

متوفر أيضًا خصومات كثيرة على منتجات الدجاج من بينها عروض على أفخاذ الدجاج الكاملة بحجم 900 جرام فقط بسعر 17.50 ريال سعودي، كما أن هناك لحم تونا خفيف تندرينا قودي بسعر الثلاث حبات 15.95 ريال سعودي أما عن كيلو البرتقال للعصير الجنوب أفريقي فهو متوفر سعر الكيلو الواحد 3.95 ريال سعودي والجبن الأبيض الدوبل كريم الهنغاري بسعر 14.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

أقوى عروض الأسبوع من هايبر بنده

متوفر عروض قوية أخرى أيضًا من هايبر بنده العروض الأسبوعية من بينها خصومات على مسحوق الغسيل تايد المركز بسعر 18.95 ريال سعودي وعند شراء صابون الاستحمام السائل لوكس سيكون السعر هو 30.95 ريال سعودي، كما يمكن شراء جل منظف من برسيل حجم العبوة ثلاثة لتر والحصول على لتر مجاني بسعر 39.95 ريا سعودي.

متوفر أيضًا أكياس الشاي خدير عددها مائة كيس بسعر الحبة 13.95 ريال سعودي، وهناك سكر ناعم أو خشن من الأسرة بحجم العبوة عشرة كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي، وعروض على بسكويت الشاي أولكر بسعر 10.95 ريال سعودي.