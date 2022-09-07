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عمر شويل - جدة ما زال سؤال كم باقي على إجازة اليوم الوطني السعودي 92 يتردد بين المواطنين السعوديين، وكم يوم ستكون مدة العطلة، حيث يكون اليوم الوطني السعودي عطلة رسمية للاحتفال السنوي باليوم الوطني للمملكة الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، ولهذا نجيب لكم عن كافة الأسئلة المتعلقة باليوم الوطني.

كم باقي على إجازة اليوم الوطني السعودي 92؟

باقي على إجازة اليوم الوطني السعودي 13 يوماً، حيث يصادف يوم العيد الوطني 23 سبتمبر يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمياً، لذلك سوف تبدأ العطلة الرسمية للعيد الوطني بداية من يوم 21 سبتمبر 2022 إلى يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022.

ما الفرق بين اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس؟

يوجد فرق بين اليوم الوطني السعودي ويوم تأسيس المملكة السُّعُودية نتعرف إليه فيما يلي:

اليوم الوطني السعودي هو أبرز الأعياد والمناسبات الوطنية الخاصة بالمملكة السُّعُودية، وهو يوم توحيدها، وتبديل لقبها من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السُّعُودية، وكان هذا بقرار رسمي رَقَم 2716 في حكم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود رحمة الله عليه. كما قد وافق هذا اليوم 23 من سبتمبر عام 1932 ميلادياً و17 جمادي الأول عام 1351 هجرياً، لذلك يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، بالإضافة إلى أن اليوم يكون عطلة للجميع في المملكة وعلى مستوى جميع القطاعات.

أما يوم التأسيس فهو يوم الاحتفال بتأسيس المملكة السُّعُودية في شبه الجزيرة العربية، وذلك في ظل معرفة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه في اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير عام 1727 ميلادياً، وهو يوافق يوم عطلة رسمية كذلك في المملكة.

أبرز عروض اليوم الوطني السعودي92

2022 أعلنت العديد من الشركات والمتاجر والأسواق التجارية عن أقوى عروض وخصومات بمناسبة اليوم الوطني 92، ومنها نقدم لكم ما يلي: