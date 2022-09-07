التسجيل في الرخصة المهنية بهيئة تقويم التعليم والتدريب etec

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عمر شويل - جدة التسجيل في الرخصة المهنية، حيث يعتبر هذا الاختبار من الاختبارات الهامة التي توفرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، فقد أتاحت الهيئة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الذي يعد من المتطلبات الأساسية من أجل ممارسة الوظائف التعليمية في المملكة، علي أن يتم التقديم في الاختبارات وفق شروط يجب توافرها في جميع المتقدمين، حيث يعد الاختبار التربوي العام من الاختبارات التي تعمل علي قياس المعايير التربوية في كل متقدم المتقدم، بالإضافة إلى الاختبار التخصصي الذي يقيس مدى توافر المعايير التربوية التخصصية بالمتقدم، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية.

التسجيل في الرخصة المهنية

يتم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لجميع المعلمين وللمعلمات باتباع عدد من الخطوات التي تتم كالتالي:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الدخول من خلال بيانات النفاذ الوطني الموحد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة بحساب أبشر.

إدخال الرمز المرئي ثم الضغط علي تسجيل دخول.

اختيار الملف الشخصي من بيانات الحساب الخاص بكل مستفيد.

اختيار تبويب (الاختبارات) من قائمة الخدمات.

تحديد الاختيار لاختبار (الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات).

تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بكل معلم أو معلمة.

تحديد الموعد المناسب واختيار المدينة المناسبة للمتقدم.

تحديد مقر الاختبار.

الموافقة علي شروط وأحكام التسجيل في الاختبار.

تحديد الطريقة الخاصة بالدفع المناسبة من بين الطرق المتوفرة مثل (نظام سداد أو بطاقة الائتمان أو بطاقة مدى).

الضغط علي تأكيد التسجيل.

شروط التقديم في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

تم تحديد عدد من الشروط الخاصة بالحصول على الرخصة المهنية للمعلمين بالوظائف التعليمية من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومن بين هذه الشروط ما يلي: