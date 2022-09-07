انت الان تتابع خبر إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص .. مفيش دوام لمدة 4 أيام والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص، التي أصحبت في مقدمة عمليات البحث على المحرك الشهير جوجل خلال الدقائق الماضية.
ويقام يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر لعام 2022، حيث يحصل جميع الموظفين داخل المملكة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر في هذا اليوم ويتم تقديمه أو تأخيره إذا صادف أنه يوم عطلة رسمية.
موعد إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص:
سوف تبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص بداية من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر وتستمر حتي يوم السبت الموافق 24 من الشهر نفسه على أن يعود الموظفين بداية من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، ولكن الإجازة للبنوك سوف تكون 3 أيام فقط حيث سوف تبدأ يوم الجمعة وتنتهي في يوم الأحد.