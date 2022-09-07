انت الان تتابع خبر إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص .. مفيش دوام لمدة 4 أيام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص، التي أصحبت في مقدمة عمليات البحث على المحرك الشهير جوجل خلال الدقائق الماضية.

ويقام يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر لعام 2022، حيث يحصل جميع الموظفين داخل المملكة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر في هذا اليوم ويتم تقديمه أو تأخيره إذا صادف أنه يوم عطلة رسمية.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص: