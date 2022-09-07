نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول رسوم المرافقين 2023 فى السعودية وكيفية حساب رسوم المرافقين برقم الإقامة من بوابه مقيم muqeem.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول رسوم المرافقين 2023 حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بالتعرف على جدول رسوم المرافقين 2023، وذلك حيث تعتبر هذه الرسوم واحدة من أهم الأمور التي يتم فرضها على المرافقين التابعين للمقيم في المملكة العربية السعودية كالزوجة والأولاد، وقد أعلنت الجهات الرسمية على رفع قيمة الرسوم المالية بالمرافقين خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى ترك عدد كبير من الأشخاص المقيمين في السعودية الأعمال الخاصة بهم والعودة إلى ديارهم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور جدول رسوم المرافقين 2023 في السعودية وكيفية حساب رسوم المرافقين برقم الإقامة.

جدول رسوم المرافقين 2023

وقد قامت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية بالسعودية بتوضيح الجدول الذي يتضمن كافة رسوم المرافقين المقيمين في المملكة السعودية التي من الزوجة أو الأولاد، فمن الجدير بالذكر إلى أن هناك بعض التعديلات التي قد صدرت رسميا من قبل الحكومة السعودية والمتعلقة بالرسوم الخاصة بالأشخاص المرافقين للوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك سواء أكانت لإقامتهم أو تمديدها، وكذلك في حالات المهن التي قد تمّ توطينها سابقًا من قبل الحكومة، وقد تم التنويه من المصادر الرسمية على أن قيمة الزيادة على رسوم المرافقين في السعودية سوف تتوقف رسميا عند ثمانمائة ريال سعودي، بناء على ما جاء من تصريحات أصدرتها دائرة الجوازات السعودية.

السنة العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعوديين العمالة الأقل من أعداد العمالة السعوديين 2020 حتى الآن ثمانمائة ريال سعودي عن كل شهر من السنة منذ مطلع شهر يناير أربعمائة ريال سعودي عن كل شهر من السنة منذ مطلع شهر يوليو

كيفية حساب رسوم المرافقين برقم الإقامة

وقد سهلت الإدارة العامة للجوازات في السعودية خدمة حساب رسوم المرافقين التي يحتاج إليها عدد كبير من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث يمكن حساب قيمة الرسوم المقرر سدادها مقابل تواجد المرافقين في السعودية من خلال منصة مقيم الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.