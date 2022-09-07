دخول نظام نور تسجيل برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية 1444 طالع التفاصيل

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عمر شويل - جدة يبحث الآف الطلاب عن تسجيل دخول نظام نور التعليمي للتسجيل في برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية السنة الثانية، والذي يمنح الطالب حرية أختيار مسار تعليمي من المسارات الأربع المتاحة للتسجيل بجانب المسار العام، وأعلنت أن التعليم من خلال المسارات الأربع يكون من خلال الدخول على رابط منصة مدرستي، لأن الدراسة في المسارات إلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية، ويمنح الطالب شهادة الثانوية العامة في المسارين العام والمسار الذي أختاره للتعليم المدمج.

يشمل برنامج التعليم المدمج على 4 مسارات مختلفة هي ” مسار علوم الحاسب والهندسة، الصحة والحياة، إدارة الأعمال، المسار الشرعي” ويكون التعليم عبر منصة مدرستي من خلال معلم ميسر، بينما تكون الاختبارات النهائية للمسارات المختلفة حضورياً بالمدارس، تهدف وزارة التعليم من تعليم هذه البرامج توفير فرص ومسارات تعليمية مرنه، مما يكسب الطلبة مهارات إضافية تؤهلهم للمستقبل الذي يطلب خريجي هذه المسارات الحديثة.

تسجيل دخول نظام نور

الدخول عبر نظام نور التعليمي برقم الهوية الوطنية

برقم الهوية الوطنية النقر من الصفحة الرئيسية على تسجيل المسارات الإضافية.

سوف تنقل إلي صفحة جديدة بها المسارات الأربعة المتاحة للتسجيل.

قم بتحديد المسار الذي ترغب في الدراسة به.

تأكد من البيانات التي سجلتها ثم أضغط على حفظ البيانات ليتم تأكيد الحجز في البرنامج.

موعد التسجيل في برنامج التعليم المدمج

يبدأ التسجيل بداية من اليوم الأربعاء الموافق 2022/09/07 ويستمر التسجيل متاح حتى يوم السبت القادم الموافق 2022/09/10.

ما هو برنامج التعليم المدمج

هو برنامج يتم تدريسه بجانب المسار العام وعند التخرج من الشهادة الثانوية، يمنح الطالب شهادة الثانوية بمسارين العام والتخصصي وتكون دراسة البرنامج إلكترونياً عبر منصة مدرستي، بهدف أتاحت الوقت المناسب للطالب للحصول على المعلومات الخاصة بدراسة المسار الذي يختاره، ثم تكون الإمتحانات حضورياً للمسار العام والخاص، تهدف وزارة التعليم من هذا البرنامج تنمية مهارات الطلاب، وإكسابهم مهارات إضافية تمكنهم من إيجاد فرص عمل في سوق العمل، وتفضلهم عن الطلاب الذين درسوا مواد المسار العام فقط، تأتي هذه المشاريع العلمية الحديثة في ظل رؤية المملكة الإستراتيجية الجديدة 2030 التي تهدف للارتقاء بالمملكة في كافة المجالات.