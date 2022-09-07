نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص و الفئات المستثناة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص التي يتم احتسابها مكافأة نهاية على أساس آخر أجر تقاضاه العامل قبل أن تنتهي مدة خدمته بالعمل، وتكون مستحقات نهاية الخدمة ذلك المبلغ المالي الذي يحصل عليه الموظف أو العامل من قبل صاحب العمل عند انتهاء مدة خدمته، ويكون ذلك وفقا لتعديلات نظام العمل السعودي الذي يهتم باستحقاق كل عامل مكافأته والحصول على جميع حقوقه، وتقدم وزاره الموارد البشرية الكثير من الخدمات للعمال منها معرفة خطوات حساب ساعات العمل الإضافية وشروط الترقية الاستثنائية وغيرها الكثير، يجب على صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي انتهت مدة العقد الخاص به، والتي يتم احتسابها على أساس أجر نصف شهر عن كل عام من الأعوام الخمس الأولى شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص يجب انتهاء عقد الموظف والحصول على مكافأة إما تعادل متوسط راتبه في الثلاث شهور الأخيرة أو توازي دخله الشهري. لابد من مرور لا يقل عن سنتان للعمل في تلك المؤسسة من خلال العامل. إذا تقدم العامل باستقالته لصاحب العمل بسبب الزواج أو الإنجاب فيحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة بغض النظر عن المدة التي قضاها بالعمل. يجب أن يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة إذا كان عقد عمله محدد المدة أو غير محدد المدة، وفي حالات العقد البحري. لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كان عقد عمله تدريبي أو تأهيلي أو مؤقت. الفئات المستثناة من مكافأة نهاية الخدمة إذا غاب عن العمل لمدة 20 يوم متتالية مما ترتب على ذلك تعرضه للفصل. إذا ثبت على العامل أنه سئ السلوك، أو أنه يرتكب عمل مخل بالشرف والأمانة. . أخل بشروط عقد العمل مما ترتب على ذلك تعرضه للفصل. صدر منه اعتداء على صاحب العمل أو زملائه. في حالة أنه كان في فترة تدريبية ولم يصدر قرار بتعيينه. قيام العامل بإفشاء الأسرار الصناعية، أو التجارية وقيام العامل باستغلال منصبه بالعمل، للحصول على نتائج ومكاسب شخصية بطريقة غير مشروعة. إذا تقدم العامل باستقالته قبل مرور سنتين على بقائه بالعمل.

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