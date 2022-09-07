نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام مصروف الجديد لطلاب المدارس الخاصة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام مصروف الجديد، من الأنظمة الحديثة المقدمة من قبل شركة تطوير لتقنيات التعليم تيتكو ويعمل النظام على ارتقاء نظم التعلي في المملكة العربية السعودية للمستوي التكنولوجي لتتمكن من مواكبة مستهدافات رؤية 2030 الطموحة، ونوضح من خلال موقع ثقفني نظام مصروف وكيفية الاستفادة منه سواء للطالب أو المعلم.

نظام مصروف الجديد لطلاب المدارس الخاصة

النظام هو عبارة عن تطبيق ومنصة يتم ربطها من خلال سوار إلكتروني للطلاب، ويعمل النظام على تسهيل عمليات الشراء والدفع لبقية مبيعات المدرسة، أو الدفع للمقصف.

كما يمكن من خلال التواصل مع أولياء الأمور وبجانب ضبط الحضور والانصراف للطلاب.

نظام مصروف مكون من أربعة تطبيقات وفيما يلي نوضح كل تطبيق على حدا وفيما يستخدم.

تطبيق ولى الأمر لنظام مصروف

يتمكن ولي الأمر من خلاله بشحن رصيد الطالب وذلك بعد أن يتم اقترانه مع جهاز ولي الأمر، من خلال الفيزا أو Apple Pay.

كما إنه يستطيع أن يقوم بتحديد حد للصرف سواء يومي أو أسبوعي أو شهري.

يمكن لولي أمر الطالب تحديد الأطعمة المسببة حساسية لكل طفل.

كما يستطيع بجدولة الوجبات لطفله على حسب الحمية التي يتبعها الطالب.

يستلم ولي الأمر إشعارات فورية في حين دخول الطالب المدرسة أو عند خروجه.

كما تصل لولي أمر رسالة تفيد بوقت ركوب الطالب الحافلة أو النزول منها.

يمكن لولي الأمر أن يطلع على آخر مستجدات المدرس ويتمكن من الموافقة على الأنشطة ودفع الرسوم بشكذذل إلكتروني.

تطبيق المقصف

يمكن للطالب الشراء من خلال السوارة وهذا عند قيامه بمسحها السوارة على الجوال الخاص بموظف المقصف.

وإذا كان الطالب يعاني من حساسية معينة ترفض وقتها عملية الشراء، وإذا كان ولي الأمر قام بجدولة الوجبات فحينها تسلم للطالب بعلبة مخصصة داخل المقصف.

تطبيق الحافلة

في ذلك التطبيق يراسل المشرف ولي الأمر، حيث يقوم بالتأكيد على ركوب الطلاب الحافلة، ويرسل إشعار لولى الأمر تؤكد تواجد نجله بالحافلة، وعندما تقترب الحافلة من المنزل يرسل إشعار آخر، كما يرسل إشعار عند النزول من الحافلة ووصول الطالب لمنزله، كما يمكن لولى الأمر أن يعرف إذا كان الطالب خرج مبكرا من المدرسة ولم يركب الحافلة.

تطبيق حضور

يعمل تطبيق حضور على تحديد مكان الطالب من خلال القيام بمسح السوار عند الدخول أو الخروج بجهاز الاستشعار المتواجد عند بوابة المدرسة، وعند قيام الطفل بالخروج المبكر مع الوصي المعتمد يقوم الطالب بالمسح على جهاز الاستشعار، وعندها يقوم الجهاز بإصدار إنذار باللون الأحمر، ليقوم الوصي بالمسح بالبطاقة الخاصة به التي ستعطي له على جهاز الاستشعار للسماح لهم بالخروج.

أهم المعلومات عن نظام مصروف الجديد

نظام مصروف يتم ربطه بحسابين بالموقع الإلكتروني، وذلك ليساهموا بشكل رئيسي لربط المدرسة بالطالب والمعادة على مزامنة كافة المعلومات بالنظام، والحسابين هما: