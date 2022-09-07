رابط تمويل إضافي بدون كفيل ميسر يصل إلي 2 مليون ريال

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عمر شويل - جدة رابط تمويل إضافي بدون كفيل من بنك الراجحي، حيث أن هناك مواطنين يكون لديهم تمويل مازال قائم ويرغبون في تمويل إضافي، لذلك يتيح بنك الراجحي تمويل ميسر إضافي للمواطنين سواء سعوديين أو غير سعوديين، حيث أن ذلك التمويل متاح الحصول عليه في أي مكان وأي وقت، فهو تمويل سريع يمكن التقديم عليه من خلال تطبيق الراجحي علي الهاتف، كما أن المصرف وضع بعض شروط تجعل المتقدم مؤهل للحصول علي التمويل، كما أن هناك حاسبة تمويلية توضح لكل مواطن القيمة التقديرية للقسط الشهري، لذلك يمكن لأي مواطن التعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بتقديم طلب تمويل إضافي من الراجحي عبر موقع ثقفني، فهناك العديد من الشروط والمزايا والأوراق المطلوبة للتقديم علي رابط طلب التمويل.
المستندات والأوراق المطلوبة لتمويل الراجحي الإضافي
إن كل مواطن يرغب في الحصول علي التمويل لابد أن تتوافر فيه جميع شروط تمويل إضافي بدون كفيل من الراجحي، حيث أن البنك يشترط تحقيق الأهلية لتقديم الطلب، كما ذكر بنك الراجحي أن هناك أوراق لابد من أن يوفرها كل متقدم أثناء التقديم، فإن الأوراق كالأتي:
- الحصول علي بطاقة الهوية للمواطن السعودي والإقامة للمستفيد غير السعودي.
- تقديم تعريف من جهة العمل للراتب وأيضا الحصول علي تثبيت الراتب.
- استمارة طلب التمويل من بنك الراجحي.
رابط تمويل إضافي بدون كفيل بخطوات الطلب
فإن هناك عدة خطوات لابد من اتباعها للتمكن من الحصول علي التمويل، فإن الخطوات تكون كالأتي:
- يجب الدخول علي رابط طلب تمويل إضافي بدون كفيل من الراجحي.
- يدخل المواطن علي استمارة الطلب ويقوم بتسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم، والجنسية، ونوع الجنس ذكر ولا أنثي، وتحديد السن، وإدخال رقم الهوية الشخصية أو الإقامة للمستفيد.
- اختيار الرد علي سؤال هل لدي المستفيد حساب في بنك الراجحي ؟.
- إدخال البيانات المالية للعميل كنوع قطاع العمل وقيمة الراتب الشهري، وهل هو محول للراتب للمصرف أم لا.
- كتابة جميع المعلومات للتواصل من رقم الجوال والبريد الإلكتروني للمستفيد.
- اختيار المنطقة المقيم فيها ثم تحديد أفضل وقت للتواصل.
- ثم يقوم المستفيد بالضغط علي أيقونة تقديم الآن.
- مراجعة الطلب للتأكد من الصحة ثم إرسال الموافقة.
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