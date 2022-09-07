نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تمويل إضافي بدون كفيل ميسر يصل إلي 2 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تمويل إضافي بدون كفيل من بنك الراجحي، حيث أن هناك مواطنين يكون لديهم تمويل مازال قائم ويرغبون في تمويل إضافي، لذلك يتيح بنك الراجحي تمويل ميسر إضافي للمواطنين سواء سعوديين أو غير سعوديين، حيث أن ذلك التمويل متاح الحصول عليه في أي مكان وأي وقت، فهو تمويل سريع يمكن التقديم عليه من خلال تطبيق الراجحي علي الهاتف، كما أن المصرف وضع بعض شروط تجعل المتقدم مؤهل للحصول علي التمويل، كما أن هناك حاسبة تمويلية توضح لكل مواطن القيمة التقديرية للقسط الشهري، لذلك يمكن لأي مواطن التعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بتقديم طلب تمويل إضافي من الراجحي عبر موقع ثقفني، فهناك العديد من الشروط والمزايا والأوراق المطلوبة للتقديم علي رابط طلب التمويل.

المستندات والأوراق المطلوبة لتمويل الراجحي الإضافي

إن كل مواطن يرغب في الحصول علي التمويل لابد أن تتوافر فيه جميع شروط تمويل إضافي بدون كفيل من الراجحي، حيث أن البنك يشترط تحقيق الأهلية لتقديم الطلب، كما ذكر بنك الراجحي أن هناك أوراق لابد من أن يوفرها كل متقدم أثناء التقديم، فإن الأوراق كالأتي:

الحصول علي بطاقة الهوية للمواطن السعودي والإقامة للمستفيد غير السعودي. تقديم تعريف من جهة العمل للراتب وأيضا الحصول علي تثبيت الراتب. استمارة طلب التمويل من بنك الراجحي.

رابط تمويل إضافي بدون كفيل بخطوات الطلب

فإن هناك عدة خطوات لابد من اتباعها للتمكن من الحصول علي التمويل، فإن الخطوات تكون كالأتي: