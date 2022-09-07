نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألية استفادة من الدعم عبر 6 خطوات للتسجيل في برنامج ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الريف من البرامج التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية والتي تعمل على توفير الدعم للأسر الموجودة في المدن مثل، الرياض وجدة والمدينة وغيرها على مستوى جميع المناطق، كما أنه يعتبر من البرامج الوحيدة التي هدفها الأول السعي من أجل توفير أفضل المساعدات للأسر المنتجة، والطامحين نحو تحسين دخولهن، وتحقيق النجاح لمشاريعهم التنموية التي يتوقع أنها ستكون لها قيمة كبيرة في تنمية القطاع الريفي، ولكن ما هي 6 خطوات للتسجيل في برنامج ريف للاستفادة من الدعم؟.

6 خطوات للتسجيل في برنامج ريف

يوضح برنامج Reef أنه يدعم البرامج والمشاريع الريفية والزراعية ، يمكنك زيارة رابط البرنامج ومعرفة ما إذا كانت الشروط تنطبق عليك والتقدم حتى تحصل على الدعم، يقوم الموقع الخاص بخدمة المستفيدين من برنامج ريف، بشرح خطوات التسجيل في البرنامج للاستفادة من دعم الأسر المنتجة، ويتجدد التذكير بتلك الخطوات من حين لأخر حتى تصل المعرفة لأكبر شريحة من المواطنين والخطوات التي بها سيتم التسجيل في ريف هي:

انتقل إلى صفحة برنامج دعم الريف للأسر المنتجة

انقر لبدء طلب الدعم.

املأ المعلومات المطلوبة.

سوف تتلقى رمز التحقق على هاتفك ، أدخله.

أدخل رقم حسابك المصرفي.

ثم حدد خطة الدعم التي ترغب في التقدم لها.

من رابط البرنامج يمكن التحقق من شروط الاهلية برنامج ريف.

برنامج الريف

والجدير بالذكر أن برنامج الريف السعودي هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة. وتدعم نتائج الأهلية المستفيدين من الأسر المنتجة بنسبة 10٪ من رأس المال المسجل في بيانات الطلب كل شهر ، ويستفيدون من إجمالي الدعم. قيمة أموال المشروع بحد أقصى 54 ألف ريال شهرياً.

تسجيل الدعم الريفي

تسجيل الدعم الريفي هو جزء من رؤية المملكة 2030 ، والدعم الريفي في المملكة العربية السعودية له عدة أهداف ، بما في ذلك الحصول على دعم مادي لمساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة في المملكة على تطوير جميع الأنشطة الزراعية، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، أن برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة، والذي يتمثل هدفه الأساسي في تحسين القطاع الزراعي الريفي في المملكة وزيادة الكفاءة والإنتاجية، قد حظي باهتمام كبير.

دعم الريف للأسر المنتجة لربات البيوت

يوفر الدعم الريفي لربات البيوت أو الدعم الريفي للأسر المنتجة، والذي بدأته وزارة الزراعة والموارد المائية السعودية، الدعم المادي من خلال تسجيل الدعم الريفي لربات البيوت 1443، كما يقدم العديد من الخدمات لتحسين المستوى المعيشي لجميع الأسر المنتجة ، تسهل منصة Reef Support Platform الاشتراك في دعم Reef لربات البيوت من خلال بضع خطوات ذكرناها في تقارير متتالية أخرى.