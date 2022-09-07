نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة ريف للدعم المالي..الشروط والحد الأقصى للدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة ريف للدعم المالي وشروط الدعم الريفي 1443 نقدمها لكم من خلال هذا المحتوى، حيث تعتبر برنامج ريف أحد برامج الدعم المالي التي تقدمها الحكومة السعودية بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة والزراعة لصغار المزارعين في المناطق الريفية، كما تشمل الدعم الريفي العاملين في الأنشطة والقطاعات الأخرى المرتبطة بالمجال الزراعي الريفي، وتهدف تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت إلى زيادة كفاءة هذا الفئات ورفع مستواهم الاقتصادي واستغلال الموارد المتاحة في السعودية بشكل أفضل يزيد من الإنتاجية ويوفر الأمن الغذائي للمناطق الريفية وزيادة الدخل القومي للمملكة، ونستعرض لكم من خلال هذا المقال كيفية التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة وشروط الحصول على الدعم الريفي 1443، ونكشف الإجابات الوافية حول استفسارات المواطنين حول ماهية علاقة الدعم الريفي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل وتأثير دعم برنامج ريف في استحقاق حساب المواطن و، فتابعونا.

طريقة التسجيل في منصة ريف

الموقع الرسمي لتلقي طلبات الحصول على دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة هي منصة ريف الإلكترونية، حيث يتيح موقع برنامج ريف خدمة التسجيل في الدعم الريفي إلكترونيًا، فأصحاب المهن المرتبطة بالنشاط الزراعي وصغار المزارعين وصيادي السمك وصغار تجار المواشي وربات البيوت وكل من لديهم الرغبة في التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة عليكم تتبع الخطوات التالية بكل بساطة، وفي حال واجهتكم عقبات أثناء التسجيل يمكنكم التواصل مع مركز الاتصال الموحد من خلال رقم برنامج ريف المجاني:

الانتقال إلى رابط بوابة ريف الإلكترونية للأسر المنتجة. الضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد” على منصة ريف. إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة على الموقع كالتالي: الاسم الرباعي.

رقم الهوية الوطنية.

إدخال تاريخ الميلاد.

كتابة رقم الجوال بشكل صحيح.

ثم إدخال كلمة المرور. إدراج رمز التحقق المرئي. انقر على كلمة “تسجيل” بعد مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحة البيانات المدخلة في الموقع. تستقبل على جوالك رسالة برمز التحقق. ينبغي عليك كتابة رمز التحقق المرئي المرسل في رسالة على رقم الجوال. وبهذا تكون قد انتهيت من التسجيل في منصة ريف للدعم المالي بنجاح، وفيما يلي نعرض شروط التقديم على الدعم الريفي.

شروط التسجيل في دعم ريف

يتيح التسجيل في الدعم الريفي للرجال والنساء بشرط امتلاك الجنسية السعودية أو بطاقة التنقل.

للرجال والنساء بشرط امتلاك الجنسية السعودية أو بطاقة التنقل. ألا يقل عمر المستفيد من الدعم عن 21 عامًا.

مزاولة المتقدم لأحد المهن الزراعية بنفسه، وفي حال توقفه عن النشاط يتم إيقاف صرف الدعم وحرمانه من الحصول على الدعم المالي من برنامج ريف.

يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي “بنكي” باسمه.

يشترط التسجيل الإلكتروني في منصة ريف من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة منها، وينبغي أن تكون البيانات صحيحة حتى لا يتم استبعاد الطلب.

تقديم كافة المستندات المطلوبة منه ورفعها على موقع ريف الإلكتروني.

من شروط الحصول على الدعم الريفي ألا يزيد دخل المتقدم الشهري عن 6000 ريال سعودي.

يتطلب الاشتراك في دعم ريف أن يكون المستفيد مدرجًا في المناطق الإدارية التي تستهدفها برنامج ريف للأسر المنتجة.

وثيقة عمل حر معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من شروط التسجيل الإلكتروني للدعم الريفي.

يشترط في الاستفادة من الدعم الريفي ألا يتجاوز عدد البرامج للمستفيد عن 3 برامج.

إذا كان المتقدم عاملًا أو موظفًا في إحدى منشآت القطاع الخاص أو العام لا يتم قبول طلبه على البوابة الإلكترونية لدعم ريف.

الحد الألى راتب المتقاعد للتسجيل في برنامج ريف 9000 ريال سعودي.

تعديل بيانات القبول في برنامج ريف

أكد القائمين على برنامج ريف أنه بالإمكان التعديل في بيانات القبول وتحديث الطلب في حال رفض طلب الحصول على الدعم من البرنامج، ولكن يجب ألا يتجاوز هذا الإجراء 15 يومًا، ويجب على المتقدم بالطلب عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف التأكد من صحة ودقة كافة البيانات المقدمة للبرنامج ورفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة إلكترونيًا حتى لا يتعرض للرفض مرة أخرى، وتعتبر المساعدات المالية المقدمة من برنامج ريف للأسر المنتجة والمزارعين وأهلهم هي مساعدات غير مستردة تساعد من خلالها الحكومة في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات وتشجيعهم على الزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي في المناطق الريفية.

إجراءات التقديم على الدعم الريفي

أعلن برنامج ريف من خلال موقع التدوينات المصغر تويتر عن كيفية التسجيل في برنامج التنمية الريفية المستدامة لصغار المزارعين وأسرهم المنتجة من خلال صورة توضيحية تكشف تفاصيل عملية التسجيل الإلكتروني، حيث أن المواطن الذي يرغب في التسجيل في دعم برنامج لا يحتاج إلى زيارة أحد مقرات وزارة الزراعة والبيئة والمياه السعودية، حيث أن منصة ريف الالكترونية تستقبل طلبات المتقدمين ويتم رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة عبر المنصة، ويستطيع المتقدم من خلال البوابة متابعة طلبه للاستعلام عن أهلية الدعم الريفي، وفيما يلي خطوات التسجيل في دعم ريف:

مدة دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة “القيمة المضافة”

يتسائل الكثيرين من المسجلين في برنامج ريف متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل لقطاع الأسر المنتجة ذات القيمة المضافة، حيث أعلن القائمين على برنامج ريف أن دراسة الأهلية تستغرق 60 يوم من تاريخ زيارة المشرف للمتقدم للتحقق من أهلية المشروع للاستحقاق، وفي هذا الصدد أكد برنامج ريف أن يمكن الاستعلام عن نتيجة الاستحقاق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج ريف على شبكة الإنترنت، وذكر برنامج ريف عبر موقع تويتر أنه يجب على المسجل في قطاع القيمة المضافة تقديم وثيقة العمل الحر، ويجب عليه أن يتأكد من سريان الصلاحية للوثيقة، حيث يتم دراسة حالة المستفيدين بشكل دوري لضمان استمرار استيفاءهم لشروط الاستحقاق للدعم الريفي.

كيفية احتساب مبلغ دعم ريف

يبحث الكثير من المسجلين في برنامج ريف للأسر المنتجة عن طريقة حساب الدعم الريفي لهم، حيث أعلنت وزارة المياه والبيئة والزراعة في السعودية الحد الأقصى للدعم الريفي وآلية دراسة الأهلية للمتقدمين وكم يبلغ دعم ريف لربات البيوت وصغار المزارعين وممتهني الأنشطة المتعلقة بالزراعة على النحو التالي:

الدعم الريفي للأسر المنتجة يصرف بشكل شهري ومنتظم.

يتم حساب الدعم المالي للمستفيدين بنسبة 10% من رأس المال الذي قام بتسجيله في بيانات الطلب عند التسجيل في منصة ريف.

الحد الأقصى للدعم السنوي يجب ألا يتجاوز 54000 ريال.

ألا يزيد الدعم عن قيمة رأس المال للمشروع أو النشاط.

يمكن تكرار الصرف لبعض المستفيدين في قطاعات محددة.

هل يؤثر دعم ريف على التأهيل الشامل وحساب المواطن والضمان الاجتماعي

تكثر الأسئلة والاستفسارات حول ماهية علاقة الدعم الريفي ببرامج الدعم الأخرى المقدمة إلى المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فنجد استفسار من إحدى المواطنات عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية تخص هذا الموضوع حيث جاء استفسارها على النحو التالي :«أرملة ولدي طفلان وقدمت على ريف واستخرجت وثيقة العمل الحر هل يؤثر ع الضمان؟ كما يتساءل البعض هل يحق للمستفيد من التأهيل الشامل التسجيل في برنامج ريف؟ كما يستفسر البعض هل يؤثر دعم ريف على استحقاق حساب المواطن السعودي؟ كل هذه التساؤلات نجيب عنها من خلال النقاط التالية:

دعم ريف والضمان الاجتماعي: أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن دعم برنامج ريف لا يؤثر على المعاش الاجتماعي.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن دعم برنامج ريف لا يؤثر على المعاش الاجتماعي. دعم ريف وحساب المواطن: كشف فريق خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن أن الدعم الريفي لا يؤثر على استحقاق حساب المواطن، ولا يلزم على المستفيدين الإفصاح عن دعم برنامج ريف، ولكن يجب الإفصاح والكشف عن أي مصدر دخل إضافي آخر.

كشف فريق خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن أن الدعم الريفي لا يؤثر على استحقاق حساب المواطن، ولا يلزم على المستفيدين الإفصاح عن دعم برنامج ريف، ولكن يجب الإفصاح والكشف عن أي مصدر دخل إضافي آخر. دعم ريف والتأهيل الشامل: ذكر برنامج ريف أن مستفيد التأهيل الشامل لا يشمله الدعم الريفي، ولا يحق له التقديم في البرنامج.

الاستعلام عن برنامج ريف

أكد برنامج ريف للأسر المنتجة عبر الصفحة الرسمية على تويتر أن دراسة الأهلية للمتقدمين في البرنامج قد يستغرق فترة زمنية تصل إلى 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب على بوابة ريف الإلكترونية، أما دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة “القيمة المضافة” تستغرق شهرين “60 يومًا من تاريخ زيارة ممثل الجمعية للتأكد من أحقية صرف الدعم الريفي للمشروع، حيث يتم دعم المشروع بعد التحقق من صحة البيانات المقدمة بشكل مكثف ومدروس، لأن الهدف الاستراتيجي المباشر من برنامج ريف هو بناء تنمية حقيقية في المناطق الريفية في المملكة العربية السعودية بسواعد سكانها.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام موضوعنا اليوم عن طريقة التسجيل في منصة ريف للدعم المالي مع عرض شروط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة، كما استعرضنا رابط تسجيل دخول برنامج ريف وآلية حساب مبلغ الدعم الريفي لربات البيوت والأسر المنتجة.