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عمر شويل - جدة الشروط الأساسية للدعم السكني والأراضي السكنية بدون مقابل، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان للمواطنين السعوديين، حيث يحق لكل أسرة أو كل مطلقة أو أرملة دعم سكني دعم سكني وفقا إلي قواعد لائحة وزارة الإسكان بالمملكة، لذا حددت وزارة الإسكان شروط أساسية للحصول على الدعم السكني للأسر السعوديين المقبله على تقديم طلبات الدعم السكني، كما حددت المعايير والضوابط الهامة وآلية حصول المستفيدين على الأراضي السكنية المجانية، حيث يعد الدعم السكني من أهم ما يتم البحث والتساؤلات عنه من قبل المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، والذى نقوم بتوضيحه عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

شروط الحصول على الدعم السكني والأراضي السكنية بدون مقابل 1444

جاءت الشروط الأساسية التى أعلنتها وزارة الإسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كالتالي:

يجب أن تكون الأسرة الراغبة فى الدعم السكني تكون سعودية (زوجه، زوج، اولاد بشرط أن يكون الاولاد لا يتجاوز عمرهم 25 عام والإناث لم تتزوج. ينبغي أن تكون الأسرة لم تستفيد من اى دعم سكني من قبل سواء كان دعم خاص او حكومي. يجب أن يكون الأسرة مقيمة فى السعودية ولم تغادر المملكة مدة تتجاوز 3 أشهر إلا بعذر مثل إستكمال التعليم أو العلاج أو العمل التابع للحكومة السعودية. ينبغي أن تكون الأسرة لا تمتلك مسكن مناسب خلال الفترة السابقة لتقديم الطلب فى مدة زمنية 5 سنوات على الأقل، واوضحت الوزارة أن المسكن المناسب هو تشخيصه من حيث جودة البناء ومساحته، ونوعيته. ينبغي أن تكون الأسرة مستوفاه إلى جميع بنود شروط الدعم السكني الجديدة كلها.

خطوات الحصول على الأراضي السكنية بدون مقابل

يجب فى البداية أن يكون المتقدم من مستحقي الدعم السكني.

التسجيل فى البوابة الإلكترونية وزارة الإسكان.

الدخول إلى تسجيل دخول جديد.

القيام بتسجيل جميع بياناتك الشخصية بشكل صحيح وكامل.

التأكد جيداً من صحة البيانات.

تقوم وزارة الإسكان فى ادراج المواطن فى قائمة الإنتظار.

تقوم الوزارة بتخصيص الأراضي السكنية للمستفيد حسب المخططات السكنية الجديدة المتوفره فى المدينة التى يقيم فيها المتقدم.

للمستفيد حسب المخططات السكنية الجديدة المتوفره فى المدينة التى يقيم فيها المتقدم. ظهور كارت التخصيص المدعوم من قبل وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية والذى يحتوى على رقم الأرض السكنية ورقم المخطط.

يقوم المتقدم بزيارة وزارة الإسكان لمعاينة الأرض السكنية والموافقة عليها.

القيمة السوقية للأرض مخفضة السعر من الوزارة أى بدون مقابل.

يتم توقيع العقود الخاصة بالأرض السكنية واستلام مستندات الأرض السكنية.

لايحق للمستفيد بعد الحصول على الأرض السكنية التصرف فيها خلال 10 سنوات إلا إذا كان يريد تطويرها.

رقم الدعم السكني

كشفت وزارة الإسكان عن رقم الدعم السكني (920002431) المخصص لجميع المواطنين السعوديين الراغبين فى الحصول على الدعم السكني المقدم من الحكومة السعودية والذى يساعدك على الكثير من حل المشكلات سواء كانت فى التسجيل او الإستفسار أو الاستفسارات والتساؤلات الأخري والتى يمكنك التعرف عليها أبرزها السؤال الذى يشغل بال الكثيرين والذى يمكنك التعرف على إجابته هو موعد نزول الدعم السكني.

حسابة الدعم السكني

أوضحت وزارة الإسكان عن الآلية الجديدة للإستعلام عن قيمة التمويل السكني من قبل الحكومة السعودية إلى المواطنين المتوافق عليهم الشروط والضوابط الجديدة، والتى يستطيع المواطن الدخول على حاسبة الدعم السكني والتعرف على القيمة من خلال إضافة بعض البيانات والمعلومات مثل (مقدار الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة) وباقي البيانات الأخري.

مبادرة دعم التمويلات السكنية

كشف موقع سكني عن العديد من مبادرات التمويل السكني المدعوم من قبل وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية والذى يمكنك الإطلاع على تفاصيل هذه المبادرات من خلال رابط التمويلات السكنية والذى تجد فيه قيمة التمويل السكني المدعوم للمدنيين والعسكريين، منسوبي التعليم، كما تجد أيضاً قيمة التمويل السكني المخصص لإعادة تجديد المساكن.

ضوابط الدعم السكني الجديدة للأرامل والمطلقات

تتمكن المطلقات من الحصول على الدعم السكني وكذلك الأرامل وفقاً إلى الضوابط الجديدة التى تخص النساء السعوديات للحصول على الدعم السكني والذى يصل إلى نسبة 100% والتى جاءت كالتالي:

ينبغي على المطلقة الراغبة فى الحصول على الدعم السكني أن يمر على الأقل عامين على مدة طلاقها.

الراغبة فى الحصول على الدعم السكني أن يمر على الأقل عامين على مدة طلاقها. يجب على المطلقة أن تكون تعيش فى أراضي المملكة العربية السعودية.

ينبغي على المطلقة أن لا تكون تمتلك باسمها منزل أو وحدة سكنية اخر 5 سنوات.

يجب على المطلقة أن تكون صاحبة الجنسية السعودية.

وبنفس الشروط السابقة تتم على المرأة الأرملة، حيث حددت وزارة الإسكان من أهم شروط دعم الأرامل ان يكون مضي على زمن الوفاة عامين على الأقل كما لا يجب أن تمتلك باسمها منزل وتكون سعودية الجنسية أيضاً، وان ويجب أن تكون مسجلة في وزارة الإسكان للحصول علي الدعم السكني. 7

موعد صرف الدعم السكني الجديد

كشفت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الإسكان السعودية توقيت صرف الدعم السكني للمستفيدين، وذلك يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ومع تصادف هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف يوم او يومين.

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