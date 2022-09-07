رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين 1444

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عمر شويل - جدة تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين 1444 رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 من أهم الموضوعات التي تشغل عدد كبير من الأفراد في هذا الوقت هو التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 في المملكة العربية السعودية حيث ان هيئة التعليم والتدريب تقوم بفتح باب التسجيل لاختبار الرخصة المهنية لجميع الأفراد وسوف نوضح خلال هذا المقال خطوات التسجيل والشروط بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.
تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين
لكي تحصل على رخصة مزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية يجب أن يمر المعلم باختبار الرخصة المهنية للمعلمين حيث ان هذا الاختبار حيث ينقسم الى قسمين منهم الاختبار تربوي عام واختبار تخصصي وسوف نوضح الاختبارين كالاتي
- الاختبار التربوي العام حيث يقوم جميع المعلمين بالمشاركة فيه ويهدف هذا الاختبار لمعرفة مدى تحقق المعايير التربوية للذين يرغبون في الالتحاق بالمهن التعليمية
- اختبار التخصصي ويهدف هذا الاختبار الى مدى تحقق المعايير التربوية في القسم الخاص بالمعلم حيث أنه يوجد أكثر من 38 تخصص وهذا الاختبار يقيس مدى الكفاءة في التخصصات التي تعرضها الهيئة
رابط تسجيل الرخصة المهنية 2022
من خلال الرابط الرسمي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية يستطيع لجميع الراغبين في اجتياز هذا الاختبار الاشتراك به وإدخال جميع البيانات المطلوبة منهم والتواصل مع هيئة تقويم والتعليم والتدريب وتكون خطوات التسجيل في الاختبار على النحو التالي
- الضغط على الرابط الرسمي نظام اختبار الرخصة المهنية
- ثم الضغط على تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني
- كتابة اسم المستخدم وكلمه المرور في ابشر
- ادخال رمز التأكيد بشكل صحيح
- الضغط على تسجيل الدخول
- ادخال الرقم الذي يتم ارسالها فى رساله نصيه
- ادخال جميع البيانات الشخصية ثم الضغط على الاختبارات
- بعد التأكد من جميع المعلومات السابقة اضغط على سجل الان
- ثم ادخل على الملف المستخدم من خلال المركز الوطني قياس
- يتم الضغط على تسجيل الدخول ثم الضغط على تعديل
- اتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة
- الضغط على موافق ثم تسجيل موعد الاختبار
- اختار نظام السداد المناسب مثل بطاقة مدى أو بطاقة الائتمان
- حدد نوع الاختبار والتخصص وجميع التفاصيل التي تتعلق بها
وبهذه الخطوات تستطيع التقديم على اختبار الرخصة المهنية 1444 بطريقة صحيحة
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