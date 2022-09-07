نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين 1444 رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 من أهم الموضوعات التي تشغل عدد كبير من الأفراد في هذا الوقت هو التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 في المملكة العربية السعودية حيث ان هيئة التعليم والتدريب تقوم بفتح باب التسجيل لاختبار الرخصة المهنية لجميع الأفراد وسوف نوضح خلال هذا المقال خطوات التسجيل والشروط بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين

لكي تحصل على رخصة مزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية يجب أن يمر المعلم باختبار الرخصة المهنية للمعلمين حيث ان هذا الاختبار حيث ينقسم الى قسمين منهم الاختبار تربوي عام واختبار تخصصي وسوف نوضح الاختبارين كالاتي

الاختبار التربوي العام حيث يقوم جميع المعلمين بالمشاركة فيه ويهدف هذا الاختبار لمعرفة مدى تحقق المعايير التربوية للذين يرغبون في الالتحاق بالمهن التعليمية

اختبار التخصصي ويهدف هذا الاختبار الى مدى تحقق المعايير التربوية في القسم الخاص بالمعلم حيث أنه يوجد أكثر من 38 تخصص وهذا الاختبار يقيس مدى الكفاءة في التخصصات التي تعرضها الهيئة

رابط تسجيل الرخصة المهنية 2022

من خلال الرابط الرسمي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية يستطيع لجميع الراغبين في اجتياز هذا الاختبار الاشتراك به وإدخال جميع البيانات المطلوبة منهم والتواصل مع هيئة تقويم والتعليم والتدريب وتكون خطوات التسجيل في الاختبار على النحو التالي

الضغط على الرابط الرسمي نظام اختبار الرخصة المهنية

ثم الضغط على تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني

كتابة اسم المستخدم وكلمه المرور في ابشر

ادخال رمز التأكيد بشكل صحيح

الضغط على تسجيل الدخول

ادخال الرقم الذي يتم ارسالها فى رساله نصيه

ادخال جميع البيانات الشخصية ثم الضغط على الاختبارات

بعد التأكد من جميع المعلومات السابقة اضغط على سجل الان

ثم ادخل على الملف المستخدم من خلال المركز الوطني قياس

يتم الضغط على تسجيل الدخول ثم الضغط على تعديل

اتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة

الضغط على موافق ثم تسجيل موعد الاختبار

اختار نظام السداد المناسب مثل بطاقة مدى أو بطاقة الائتمان

حدد نوع الاختبار والتخصص وجميع التفاصيل التي تتعلق بها

وبهذه الخطوات تستطيع التقديم على اختبار الرخصة المهنية 1444 بطريقة صحيحة