نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن اهم شروط تمويل منصة سلفة وتعرف علي طرق التسجيل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكيد كل واحد فينا في تلك الأيام يمر بظروف مالية صعبة وضائقة مالية عصيبة . حيث انه من خلال التوقعات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد من تارة ومن ارتفاع الأسعار من تارة اخري . وانه من خلال ظروف المعيشة تلك قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة سلفة الالكترونية . والتي من أهم أهدافها هو مساعدة كافة المواطنين السعوديين ماديا في كافة الظروف الطارئة والغير طارئة . وانه تم إنشاء تلك المنصة في ظروف اقتصادية صعبه في فارة تفشي فيروس كورونا المستجد وعملت علي مساعدة الكثير من أبناء الوطن السعودي ودعمهم تمويليا .

ويصل تمويل منصة سلفة الي مبلغ يبدأ معك من مبلغ 1000 ريال سعودي وحتي مبلغ 5000 ريال سعودي . وكافة التمويلات المقدمة من منصة سلفة الالكترونية السعودية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وشروطها. وسوف نتحدث سويا الان عن من المتقدمين للحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة تتوافر به الشروط وماهية تلك الشروط . وكذلك سوف نتحدث أيضا عن طريقة التسجيل علي منصة سلفة والحصول علي التمويل.

شروط منصة سلفة الالكترونية

تعد منصة سلفة احد أهم منصات التمويل داخل المملكة والتي من اهم أهدافها تسهيل عملية التمويل أمام المواطنين السعوديين. حيث أن الشروط التي وضعتها المنصة اسهل من اي منصة تمويلية أخرى. تعتمد غلي السهولة واليسر في كافة التعاملات مع المواطن السعودي . والان سوف نتعرف على أهم الشروط الخاصة بتمويل سلفة.

أولا/ أن يكون المتقدم علي منصة سلفة للحصول على التمويل أن يكون سعودي الجنسية. وان يكون من المقيمين بصفه دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

ثانيا / أن يكون المتقدم من المشتغلين بالقطاعات العامة وكذلك الخاصة بالمملكة. حيث يكون مدة العمل الخاصة به في القطاع العام لا تقل عن ثلاثة أشهر. وبالنسبة اذا كان يعمل بالقطاع الخاص فلابد أن تكون مدة عمله لا تقل عن ستة أشهر.

ثالثا / بخصوص راتب المتقدم فلا يقل عن مبلغ 4000 ريال سعودي.

رابعا / أن يكون عمره مابين 16 عاما وحتي 60 عاما . بحيث يكون المتقدم كاملا للأهلية والتصرف .

التسجيل في منصة سلفة الالكترونية السعودية

بصورة بسيطة وسلسه يمكن لكافة متابعينا الكرام من أبناء الوطن السعودي الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة الالكترونية السعودية بكل سهولة . لكم منا دوما عبر موقعنا موقع ثقفنى مزيدا من النجاح والتوفيق.