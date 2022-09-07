نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة تقويم التعليم والتدريب رابط etec.gov.sa للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب جميع المراحل التي تم تحديدها لإصدار الرخصة المهنية، ويتمثل ذلك في ثلاث مراحل متنوعة، حيث أن في المرحلة الأولى يكون التسجيل في إختبار الرخصة المهنية للمعلمين ،1444 أما في المرحلة الثانية القيام بمهام الإختبارات المهنية أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتمثل في إصدار الرخصة المهنية وفقاً لمستوى المتقدم الذي يتلائم مع جميع الاشتراكات الموضوعة عن طريق الجهات المعنية، سوف نوضح لكم خلال السطور التالية موعد تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين في السطور القادمة.

اختبار الرخصة المهنية

تم الاعلان من قبل حساب العناية بالمستفيدين بشكل رسمي المتمثل في هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية عن موعد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من خلال منصة التواصل الإجتماعي Twitter للتدوينات القصيرة الخاصة بالهيئة، ومن المفترض أن يكون خلال يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 فهي عبارة عن وثيقة يقوم المعلم بالحصول عليها لممارسة مهنة التعليم لفترة زمنية محددة، وبعد ذلك عليه بتجديد الرخصة وأن ممارسة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية دون الحصول على رخصة المهنية يكون أمر مخالف تماماً لقوانين المملكة وبالتالي سوف يتعرض للمسائله القانونيه.

وتم تقسيم الإختبارات إلى فترتين تعتبر الفترة الأولى خاصة بالتسجيل في اختبار الرخصة المهنية 2022 للرجال، أما الفترة الثانية فستكون خاصة عن مواعيد اختبار الرخصة النهائي للمعلمات 1444.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

ويمكن لجميع الخريجين في التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات واجتياز الإختبارات للحصول علي الرخصة المهنية من خلال رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب .

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتوضيح اختبارات الرخص المهنية للمعلمين، وذلك عن طريق تلك الاختبارات التي يتم العمل على التطوير بالمنظومة التعليمية مع رؤية المملكة 2030 ، وجديد بالذكر أن تعمل إختبار رخصة المهنية على تحسين القدرات والمهارات لدى المعلمات والمعلمين والحرص على توافر الكوادر التعليمية اللازمة لهم ومن ناحية أخرى نجد ان اختبارات الرخصة المهنية تتكون من قسمين وهما كالاتي: