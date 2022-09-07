طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444

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عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن استمرار عملية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444، ومنذ يومين بدأ تسجيل النساء وفقا للجدول الزمني المحدد منذ بدايته، وسينتهي التسجيل المبكر في الثامن من شهر أكتوبر المقبل، وستبدأ فترة الاختبارات من يوم 11 شهر نوفمبر القادم 2022 وحتى يوم 14 من الشهر ذاته، وتنقسم اختبارات الرخصة المهنية إلى قسمين الاختبار التربوي العام، الاختبار التخصصي، وهدفها تحقيق المعايير والدراسات لتطوير آليات التعليم ورفع جودته بواسطة تشغيل كفاءات من المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا تلك الاختبارات وحققوا نتائج جيدة تمكنهم من الحصول على الرخصة التي تعمل على تطوير مهنة التعليم.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

يجب أن يكون الشخص حاصل على المؤهل المطلوب والخبرات المناسبة.

يجب اجتياز الاختبارات المحددة وهي العام والتخصصي والحصول على الدرجات المطلوبة.

يجب أن تتوافر مستوى الخبرة حسب السنوات والمهنة والرخصة سواء معلم ممارس أو متقدم أو خبير.

أهداف الرخصة المهنية هيئة تقويم التعليم والتدريب

تعمل على رفع جودة أداء المعلم عن طريق استيفاء جميع المعايير المهنية ومتطلبات الرخصة.

تعمل على تعزيز التطوير المهني للمعلمين مما يساعد على الارتقاء بالعملية التعليمية ذاتها.

يعمل على تحقيق التطبيق العلمي في جميع المجالات والتخصصات الموجودة.

يضمن استيفاء المعلم لمستوى الحد الأدنى للقبول من خلال الاختبارات واجتيازها.

متاح إعادة الاختبار كل سنة في حالة عدم الاجتياز أو لتحسين الدرجات.

متاح أيضة تجديد الرخصة كل خمس سنوات لمزاولة المهنة.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور من خلال موقع بوابة النفاذ الوطني الموحد.

اختر أيقونة الاختبارات، ثم حدد الاختبار الذي تريده والضغط على خانة سجل الآن.

سيتم نقلك إلى ملفك الشخصي في قياس لاستكمال التسجيل وتعبئة بيانات الاستمارة المطلوبة.

يجب بعد ذلك الموافقة على مربع الشروط والأحكام والمتابعة حتى الانتهاء من عملية التسجيل.

وعند قيامك بالتسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصية سيظهر لك التخصص المتاح وفقا لتخصصك الموضح في نظام الرخص، ويوجد رسوم لـ الاختبار يجب أن تسدد وتبلغ قيمتها 300 ريال سعودي.