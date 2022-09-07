وظائف أرامكس السعودية للرجال والنساء شروط وخطوات التقديم 1444

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عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكس السعودية عن وجود مجموعة من الوظائف الشاغرة لكل من الجنسين من الرجال والنساء من حملة الشهادات الجامعية بدرجة البكالوريوس، وأعلنت أن التقديم على الوظائف يتم بشكل الكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، ومن المعروف أن شركة أرامكس شركة متخصصة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن السريع وتوصيل الطرود وحققت تطور كبير في مختلف مدن العالم حتى أصبحت علامة تجارية مشهورة ومميزة بخدماتها، ومن خلال هذا المقال سنعلن لكم وظائف أرامكس السعودية للرجال والنساء وشروط وخطوات التقديم.

وظائف أرامكس 1444

تعد شركة أرامكس هي واحدة من أهم شركات الشحن وخدمات التوصيل في العالم العربي، بجانب أنها مدرجة في سوق دبي المالي وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقر أساسي لإدارة أعمالها، والوظائف المتاحة في مجال الهندسة والإدارة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:

مشرف عمليات ويشترط أن يكون حاصل على البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعيه.

موظف للمشتريات ويشترط أن يكون حاصل على البكالوريوس في تخصص المحاسبة والهندسة الصناعية وإدارة الأعمال.

مدير الائتمان يجب أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص المالية والمحاسبة.

خطوات التقديم على وظائف أرامكس

في البداية يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني عن طريق الرابط الرسمي الخاص بشركة أرامكس السعودية.

ثم يقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار التقديم على الوظائف.

يجب تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها وتعبئة استمارة التوظيف.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة من الاسم الرباعي والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية والمؤهل والخبرات السابقة.

و يجب مراجعة والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تقديم الطلب.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف أرامكس