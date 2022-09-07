نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن متى ينزل.. موعد صرف الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية عن حساب المواطن متى ينزل، والذي يعد أحد البرامج الاصلاحية والتوسعات الاقتصادية في المملكة، حيث قامت المملكة بتطبيق البرنامج الحكومي “حساب المواطن” بهدف تقديم الدعم المواطنين الذين ليس لديهم داخل ثابت، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عنهم وتحسين مستوى المعاش وضمان الحياة الكريمة لهم.

حساب المواطن متى ينزل

عقب التساؤلات للكثيرة للمواطنين عن حساب المواطن متى ينزل، أعلن البرنامج الحكومي “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 58 من حساب المواطن وهي دفعة سبتمبر 2022 وصفر 1444، حيث يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة الاستعلام عن نتيجة الأهلية الآن عبر موقع برنامج حساب المواطن.

ومن المتوقع نزول الدفعة 58 من حساب المواطن دفعة سبتمبر 2022 يوم 11 سبتمبر 2022، ومن المقرر نزول الدفعة الجديدة من الحساب في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن الممكن أن يتأخر يوماً في حالة كان اليوم عطلة رسمية.

الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن

وبعد أن عرضنا لكم التفاصيل عن حساب المواطن متى ينزل، نعرض لكم التفاصيل للاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن، حيث يمكن للمستفيدين من برنامج الحساب الاستعلام عن الأهلية على موقع حساب المواطن، حيث صدرت نتائج الأهلية للدورة 58 لشهر سبتمبر 2022، وللتحقق من الأهلية اتباع الخطوات الآتية :

الدخول إلى الموقع الإلكتروني حساب المواطن.

الضغط على زر الاستعلام عن حساب المواطن.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

اضافة الرمز المرئي.

الضغط على زر الاستمرار للاستعلام عن الخدمة

تظهر نافذة بجميع المعلومات الخاصة بالدعم ونتائج الأهلية.

في حالة الأهلية، تظهر للمستفيد بيانات “تاريخ دراسة الأهلية بالحساب”، وكل بيانات التابعين للعائل وعددهم وكافة حالات الأهلية السابقة للمستفيد.

في حالة إذا كان المواطن غير مؤهل، تظهر كلمة “غير مؤهل”، والبيانات التالية “تاريخ دراسة الأهلية بالحساب والأسباب المتعلقة برفض الأهلية لصرف الاستحقاق.

وفي حالة اذا ظهر للمواطن “غير مؤهل” يمكن له الاعتراض على نتيجة الأهلية، حيث حدد البرنامج خطوات للاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن، وهي كالآتي: