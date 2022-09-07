نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي رابط الدخول الجديد 2022 تسجيل الدخول مايكروسوفت في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحث عن رابط منصة مدرستي الجديد بعد التحديث، تساعد منصة مدرستي الطلاب علي معرفتهم لموعد حصصهم ومعرفة درسوهم كما إنها تساهم علي سهولة التواصل بين التلميذ والمعلم وما إلي ذالك، حيث ساعدت منصة مدرستي علي استكمال التعليم ألإلكتروني بصورة جيدة ومتطوره، واليكم سوف نقوم بسرد مقال حول منصة مدرستي تسجيل الدخول بالرابط الجديد.

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتطوير منصة مدرستي ، حيث سهلت علي الطالب والمعلم طريقة استخدام منصة مدرستي وطريقة التسجيل بها واليكم الرابط المستخدم في تسجيل الدخول إلي المنصة

طريقة تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي

طريقة التسجيل إلي منصة مدرستي عن طريق الرابط الجديد، الطريقة سهلة وميسرة إليكم التفاصيل.

بعد الخول إلي رابط المنصة أعلاه تقوم بـ أختيار حسابك علي Microsoft تقوم بكتابة كلا من كلمة السر واسم الحساب وألان تم التسجيل بنجاح علي المنصة

وألان بعد أن قمنا بتسجيل الدخول يجب عليك أن تثبت حضورك والطريقة سهلة للغاية تابع معي طريقة أثبات حضورك علي منصة مدرستي

طريقة أثبات الحضور للطالب في منصة مدرستي

يجب علي الطالب بعد تسجيل دخوله إلي الموقع أن يقوم بأثبات الحضور، لكي يثبت نفسه انه قام بحضور المادة علي منصة مدرستي ولكي تقوم

عن طريق استخدام رابط تسجيل الدخول من رابط تسجيل الدخول

بعد ذالك اختر حسابك واكتب اليوزر والباسورد

اختار من القائمة الجانبية ’جدولي’

اختار الدرس الذي تريد حضوره

ألان اضغط علي كلمة حضور

أهمية منصة مدرستي للطالب

في ظل انتشار الأمراض الوبائية اصبح منصة مدرستي هو الحل للحد من الإصابة بالأمراض الحالية، حيث قامت المنصة بـ أستكمال عملية التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث قللت فرص ألإصابة بالأمراض وساعدت أولياء ألأمور في المحافظة علي أطفالهم، و أيضآ ساعدت المعلمين والمعلمات في أستكمال عملية التعليم .

حماية وحفظ سلامة التلاميذ والمعلمين بتخفيض فرص الاختلاط بالناس في المدارس والشوارع، الأمر الذي يتسبب في خفض

فرص انتشار فيروس كوفيد 19.

خلق جو مفعّمة بالتفاعل بين التلاميذ وبعضهم عن طريق الأجهزة الإلكترونية التي تصلهم ببعض.

إدخار كيفية تواصل بين التلاميذ والمعلمين أثناء الحصص الافتراضية.

المذاكرة عن بُعد ومواصلة المقررات الدراسية، وحل الواجبات على المنبر.

تقدير التلاميذ بالاختبارات من مسافة بعيدة.

مواصلة وليّ الأمر لأبنائه الدارسين والاطلاع على نتائجهم على يد حساب وليّ الأمر والتواصل مع المدرسين في حال وجود متشكلة.

مجاراة دول العالم المتطورة في التداول مع التقنيةوإعداد جيل مثقف وواعٍ.

تقلّص تكليفات طباعة الكتب والمدارس والمواصلات.

حل لمشاكل العقار المدرسي وتفادى مشكلات الطاقة الاستيعابية للمدارس في حضور جائحة كوفيد 19.

تحفز التلاميذ على البحث واستنباط البيانات.

وألان عرفنا طريقة التسجيل في منصة مدرستي و أيضآ عرفنا طريقة إثبات الحضور في المنصة للطالب، إذا كان لديك أي استفسار لا تتردد بتركه لنا في تعليق وسوف يتم الرد عليك خلال دقائق

ادارة التعليم الالكتروني منصة مدرستي

في ظل وباء فيروس كورونا وانتشار الفيروسات والأمراض حول العالم ، أصبح الإنترنت هو الحل لجميع مشاكل توقف وتداول الحياة ، وذلك من خلال إنشاء مواقع ومنصات تعليمية لوقف العملية التعليمية وتعليم الطلاب البقاء في المنزل دون الخروج من التجمعات ، بما في ذلك المنصة التعليمية لمدرستي. هذا يقلل من فرصة الإصابة بالفيروس وينظم أوقاتًا ، مع المراحل المتوسطة والثانوية من 9 صباحًا إلى 2 مساءً والمراحل الابتدائية من 2 مساءً إلى 8 مساءً.في عام 2021 ، أصدر تنظيم اتحاد التعلم الإلكتروني OLC ، بمشاركة العديد من المؤسسات الدولية ، الدراسة الثانية حول تطوير الأدبيات الدولية حول التعلم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية خلال جائحة COVID-19 ، والتي شارك فيها 453،879 الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والموظفين ، بما في ذلك أكثر من 387000 مشارك في العام الدراسي وأكثر من 65000 مشارك في التعليم العالي. تضمنت الدراسة مقارنة بين منصة مدرستي مع أفضل 7 منصات في العالم و 174 دولة ؛ بأكثر من 6 ملايين مستخدم و 98٪ معدل زيارة ، موضحة المزايا الهامة للمنصة كنموذج عالمي رائد ، وكذلك كورونا كوفيد – يعد أحد حلول التعلم الإلكتروني في البلدان المتقدمة خلال جائحة 19 فريدًا من نوعه عالميًا مقارنة بجهود البلدان الأخرى لتنفيذ أنظمة إدارة التعلم على المستوى الوطني للتعلم الإلكتروني في مرحلة التعليم العام.