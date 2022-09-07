نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [تقديم] اصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 هـ ومواعيد الاختبارات tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تسجيل اصدار الرخصة المهنية، حيث يزيد البحث داخل المملكة العربية السعودية الآن بين الخريجين والخريجات عن رابط التسجيل في اختبار إصدار الرخصة المهنية التعليمية للمعلمين والمعلمات التي أعلنت عنها هيئة تقويم والتعليم والتدريب التابعة إلى وزارة التعليم السعودي، حيث تم فتح التسجيل في اختبارات الرخص التربوي العام والاختبار التخصصي للحصول على الرخصة المهنية لدى المعلمين، وسنتابع معكم في هذا المقال طريقة التسجيل ودفع الرسوم، وكذلك الدرجات المطلوبة للنجاح والحصول على الرخص وما هي الرتبة التي تحصل عليها في حالة الحصول على أي درجة، وما هي مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022، وأهم النصائح للحصول على درجات عالية في هذا الاختبار، وهذا بدون أن نطول عليكم حتى لا تملوا، فتابع ثقفني.

قياس المعلمين

وتهتم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بشكل كبير إلى توظيف وإعداد أفضل المعلمين لشغل الوظائف التعليمية من الخريجين، وكذلك التأكد من استمرارية المعلم من تطوير نفسه وأنه ما يزال يواكب ويمتلك معايير محددة وكذلك شروط المطلوبة بشكل دائم، وهذا يظهر لنا في عمل اختبارات للوظائف التعليمية يتم فيها قياس المعلمين.

ولا يستطيع أي أحد في المملكة مزاولة المهنة بدون رخصة (وثيقة) المعلم، حيث يمر قبلها المدرس على عدة مراحل ومنها اختبار الكفايات، القدرة المعرفية، ومن أهمهم اختبار الرخصة المهنية التي يتم إصدارها فقط في حال اجتياز المعلم نظام الاختبار التخصصي والاختبار التربوي (العام)، وبعدها يحصل على الترخيص.

مواعيد تقديم الرخصة المهنية

وسندخل معكم في الموضوع، أولا بالنسبة إلى مواعيد التقدم في اختباري المهني لإصدار الرخصه، فقد أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث ذكرت المواعيد التي يتاح فيها التسجيل، والتي جاءت موضحة كما يلي:

الرجال للمعلم يبدأ من الاثنين 29 أغسطس الموافق ٢ صفر ١٤٤٤ هـ.

للنساء بدأ من يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 الموافق ٩ صفر ١٤٤٤ هـ.

يستمر التسجيل لكلا الطرفين حتى الشهر القادم، باليوم الأحد 8 أكتوبر 2022 ميلادية، أي ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هـ وذلك عبر الموقع الالكتروني للهيئة الخاص بالمعلمين وليس الطلاب، والذي نضع لكم رابطه في الأسفل.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022

ومن ضمن المواضيع التي عليها بحث كبير وفق ما جاء لنا من المواطنين، هو مواعيد خوض الاختبارت، وقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب داخل الموقع الإلكتروني أثناء التسجيل عن المواعيد التي يتاح للمعلم أو المعلم خوض الاختبار فيها، وهي المسؤولة عن عمل اختبارت كفايات المعلمين، وإصدار اختبار رخصة مهنية، وهذا في المواعيد التالية:

الاختبار التربوي العام: يهدف إلى قياس مهارات المعلم العالم، وإحاطته بمعايير مهنة التدريس بشكل عام، وتبدأ لمن سجل فيها من 11 نوفمبر 2022 إلى 14 نوفمبر.

المرحلة لاختبار التخصصي: وهي في 38 تخصص يختبر فيها المتقدم حسب التخصص الخاص به، والتأكد من إلمامه بالمادة العلمية بشكل كافي للتدريس وهو من أكثر الاختبارات المقلقلة للجميع، ويبدأ من 21 يناير 2023 العام القادم حتى يوم 25 من نفس الأسبوع، وهو فرصة كبيرة لكم للمذاكرة له.

رابط اصدار الرخصة المهنية

ونتعرف معكم على رابط تسجيل الرخصة المهنية التي تصدرها هيئة تقويم والتعليم والتدريب السعودية، حيث أوضحت الهيئة لهم ان التقديم سيكون عبر الموقع الالكتروني لمزاولة المهن التعليمية، فما عليك سوى التقدم بطلب خوض الاختبار، ومن ثم دفع الرسوم، فتابع خطوات موقع ثقفني عزيزي معلم المستقبل:

اذهب إلى الموقع عبر الرابط tpl.etec.gov.sa .

. انقر على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

ستدخل إلى حساب المعلم، انقر على اختبارات ثم سجل الآن في التربوي أو التخصصي.

ثم سيتم الدخول معك إلى تسجيل الدخول عن طريق موقع قياس.

وافق على الشروط والأحكام، واملأ الاستمارة بكتابة البيانات المطلوبة.

بعدها حدد المكان الذي تختبر فيها وقم باختيار المدينة حتى لو كانت مختارة لديك بالفعل، وهذا تجنبا لحدوث الخطأ الذي يحدث مع الجميع.

ثم بعدها حدد الموعد الخاص بالاختبار.

ستظهر لك الرسوم المطلوبة منك اضغط على طريقة الدفع.

بعد الدفع ستنتقل إلى نهاية الخطوات، تجد فيها تفاصيل الاختبار والموعد والمكان والزمان، احتفظ بهذه التفاصيل جيدا.

درجة النجاح في الاختبارين

وبالنسبة إلى درجات النجاح في الاختبارين، فبالطبع فهي تبدأ من 50، ولكن كلما حصلت على درجة افضل كلما حصلت على رتبة أفضل، وهذا حسب التفاصيل التالية:

أصحاب الدبلوم، في حالة النجاح بأي درجة يحصل على رتبة معلم.

الخريجين الحاصلين على البكالوريوس حتى 6 سنوات يحصل على ممارس.

معلم بخبرة 6 سنوات حتى 11 سنة يحصل على رتبة متقدم في حالة اذا حصل على 70 درجة أو أكثر.

أصحاب البكالوريوس أصحاب خبرة أعلى من 11 سنة، يحصلون على رتبة خبير اذا حصل على أكثر من 80 درجة.

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