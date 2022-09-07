نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف متعددة في التامينات الاجتماعيه بالسعوديه والشروط اللازمه للتقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المدريه العامه للتأمينات الاجتماعيه في المملكه العربيه السعوديه ،أعلنت عن بدأ التعين في عدة مناصب فنيه وإدارييه وهندسيه في الكثير من التخصصات، وذلك تم الإعلان من خلال الموقع الرسمي للمؤسسه، وللتقديم علي هذه الوظائف لابد من توافر عدة شروط ،وضعتها المؤسسة ،وأيضا يمكن التسجيل من خلال الموقع الرسمي للهيئة ،وإرسال بياناته وسيره الذاتيه، وفى حالة تم قبوله المتقدم سيتم التواصل معه لكي يقوم بباقي الخطوات اللازمه.

طريقه التسجيل في وظائف مؤسسه التأمينات الأجتماعيه 1444

عند التسجيل في الوظائف التي تقدمها مؤسسه التأمينات الاجتماعيه يجب علي جميع المتقدمين لهذه الوظائف الدخول علي الموقع الرئيسي وملء البيانات المطلوبه ويجب اتباع هذه التعليمات :

أولا: يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة التأمينات الإجتماعية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط علي زر إرسال الأن .

ثم بعد ذلك يتم ادخال البريد الإلكتروني أو أسم المستخدم الخاص به.

وبعدها يتم الضغط علي التالي.

ثم الضغط فوق زر انشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.

سوف تقرر الوظيفه المناسبه لمؤهلاتك التي حصلت عليها.

ثم يتم ملئ النموذج الالكتروني وينشئ سيره ذاتيه.

وأخيرا: يتم الضغط علي زر إرسال الطلب.

ما هي الوظائف التي يتطلبها التأمين الاجتماعي

يوجد عدة وظائف في المؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة العربية السعودية ،في عدد من التخصصات ،وهذه الوظائف تتمثل في:

هندسه بيئيه.

هندسه ميكانيكيه.

هندسه صناعيه.

جوده معالجه.

اداره مشروعات .

الموارد البشريه .

اداره اعمال.

اداره الازمات.

تكنولوجيا المعلومات.

نظام اداره المعلومات.

التسويق والاعلام.

الماليه والمحاسبه.

بحوث العمليات.

العلوم الاكتواريه.

الأمن السيبراني

الشروط الواجب توافرها لوظائف المؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه

يمكن التقديم في وظائف المؤسسة العامة للتأمينات السعودية ،ولكن لابد من توافر عدة شروط في المتقدم ،وهذه الشروط تتمثل في: